Единую систему контроля за движением машин запустят к концу года по всей РФ

"Российская газета" уже рассказывала об этой системе, как она работает, а также чем будет полезна автомобилистам. Но МВД не просто так торопится подключить к ней все свои подразделения. Она станет ключевым элементом обжалования постановлений в электронном виде, которое станет возможным с 1 сентября. Ее особенность в том, что движение любого автомобиля можно будет проследить по камерам не только в границах региона, но и по всей стране.

Дело в том, что сейчас камеры, как правило, завязаны в одну систему только в границах того или иного региона. За исключением Центрального федерального округа, где работает другая система, а именно "Паутина". Если есть возможность проследить движение в одном регионе, то уже нет возможности отследить его в другом. Программное обеспечение одного региона не стыкуется с другим.

По сути, "Паутина" - это программно-аппаратный комплекс, единый для всех. Кроме того, что он позволяет объединить между собой не только регионы, но еще и камеры, назначение которых разное. То есть "Паутина" будет отслеживать передвижение автомобилей не только по комплексам фотовидеофиксации нарушений, но также по остальным устройствам видеонаблюдения. Например, по подъездным камерам, по камерам, установленным на зданиях, которые просто обеспечивают видеонаблюдение.

Всю информацию система, где она работает, сводит воедино. Таким образом уже сейчас автомобиль, выехавший за границы Москвы, не пропадает в неизвестном направлении. Его движение можно отследить во всем ЦФО. На самом деле, и дальше. Просто это пока не афишируется.

Однако для эффективной работы системы необходимо большое количество камер. Да в Москве, Московской области, а также в Татарстане и Краснодарском крае с этим проблем нет. Эти регионы - рекордсмены по количеству устройств фотовидеофиксации нарушений, а также систем видеонаблюдения.

В остальных регионах не все столь радужно. Но это не означает, что система "Паутина" там не будет работать. Просто все камеры будут передавать информацию в некий единый центр, откуда она будет доступна всем, кто к ней подключен. Просто эффективность этой системы будет гораздо выше именно там, где камер больше. А где их не хватает, эффективность будет ниже.

Например уже сейчас можно говорить, что проследить движение машины от Санкт-Петербурга до Сочи можно без особых проблем. В Сибири с этим будут проблемы из-за элементарной нехватки камер.

Чем она поможет в розыске, например, похищенного автомобиля, да или просто машины, находящейся в розыске по тем или иным причинам? Ведь угонщик может сменить номера, может ехать вовсе без них. Но система разучена распознавать марки и даже цвета автомобиля. Также она работает по принципу, что машина не может взяться ниоткуда и уехать никуда. Если в какой район выезжающий из него автомобиль данной марки, цвета и с соответствующим номером не въезжал, значит, ему сменили номера.

Как система поможет работать другой новой системе, которая должна заработать с 1 сентября? А именно электронному обжалованию штрафов.

С 1 сентября любой автовладелец, получивший штраф в упрощенном порядке, то есть по почте, сможет его обжаловать без личного обращения в то подразделение, которое его вынесло.

С 1 сентября любой автовладелец, получивший штраф в упрощенном порядке, то есть по почте, сможет его обжаловать без личного обращения в ГИБДД

Это упростит ситуацию автовладельцам, автомобиль которых был зафиксирован при нарушениях в других регионах, где они были проездом. Да и большинство автовладельцев предпочтут именно такую форму общения с ГИБДД, независимо от региона вынесения штрафа.

Для этого им придется, правда, не только зарегистрироваться на портале госуслуг, но еще и верифицировать свою подпись на этом портале. Это можно сделать, например, через банк.

Так вот, "Паутина" заточена на взаимодействие с единым порталом почтовой связи, а также с порталом госуслуг. Поэтому получение информации как по жалобе, так и по обжалуемому постановлению будет проще.