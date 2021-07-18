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18.07.2021 06:21
Рубрика: Происшествия

Пострадавшие при столкновении поездов в Приамурье доставлены в Зею

Текст: Ольга Журман

Пострадавших в результате столкновения грузовых поездов в Амурской области эвакуировали вертолетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора аэропорта города Зеи Альберта Якомаса.

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"Около 11:00 борт Амурской авиабазы сел в районе места трагедии, взял пострадавших и доставил их в Зею", - сказал агентству Якомас. Пострадавшие размещены в больнице Зеи.

Столкновение двух грузовых составов произошло в субботу недалеко от станции Верхний Улак. Этот участок железной дороги использует угледобывающая компания для транспортировки грузов. В результате столкновения погибли два человека, трое пострадали. Судьба еще двоих остается неизвестной.

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