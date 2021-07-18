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18.07.2021 17:57
Рубрика: Общество

В Карелии впервые зафиксировали опасное явление - атмосферную засуху

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба Минприроды Карелии Фото: Пресс-служба Минприроды Карелии
Фото: Пресс-служба Минприроды Карелии

В Карелии впервые за всю историю наблюдений зарегистрировали опасное природное явление - атмосферную засуху. Она характеризуется недостаточным выпадением осадков, высокой температурой и пониженной влажностью, сообщили в пресс-службе республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

Фото: Артур Парфенчиков/vk.com/feed
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С 18 июня на юго-западе Карелии не было сильных дождей, все это и привело к атмосферной засухе - иссушению почвы и лесной подстилки. Начальник территориального подразделения Росгидромета - Карельского ЦГМС Татьяна Кравченкова объяснила, отчего это происходит: когда в течение месяца дней с осадками очень мало, а максимальная температура +25 и выше.

Большую часть июня среднесуточная температура превышала норму на 7-12 градусов, а среднемесячная температура стала на пять градусов больше. При этом в северном Приладожье количество выпавших осадков - всего 6-12 процентов от нормы, в Муезерском и Кондопожском районах - треть, а в Сегежском - половина.

В нынешнем же месяце дефицит атмосферных осадков стал характерным для всей Карелии. И даже надвигающиеся сегодняшние дожди выпадут преимущественно по северо-западным районам и не помогут юго-востоку Карелии. Поэтому в Минприроды региона просят не посещать леса в этот жаркий период и не усугублять аномальную природную ситуацию. Все это ведет к пожарам.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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