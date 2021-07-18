В Евпатории полностью потушили пожар на полигоне ТБО

В Евпатории полностью ликвидировано тление мусора на загоревшемся в минувший четверг местном полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

По словам министра ЧС Республики Крым Сергея Садаклиева, для ликвидации пожара выполнены все необходимые работы.

- Ежедневно привлекалась техника, в том числе и частных лиц, - уточнил министр. - Многие жители Евпатории и Сакского района предоставили свою технику и помогали своими силами. Всего на тлеющие участки самосвалы засыпали 21900 тонн грунта - 1095 грузовиков по 20 тонн. Затем землю разравнивали бульдозеры. И по состоянию на 17 часов воскресенья возгорание ликвидировано.

Напомним, сообщение о возгорании на полигоне ТБО в Евпатории поступило в МЧС днем в четверг. Изначально общая площадь тления достигала 1800 квадратных метров при общей площади полигона 25 гектаров. В ликвидации пожара только по линии МЧС были задействованы 29 единиц техники и 44 человека.

- Мы продолжим следить за ситуацией на полигоне, так как аномально жаркая погода продолжит держаться еще несколько дней, - заявил мэр Евпатории Роман Тихончук.