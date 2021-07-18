В Евпатории полностью потушили пожар на полигоне ТБО

Новости

Появилось видео страшной аварии Хэмилтона и Ферстаппена 17:54
Умерла актриса Пилар Бардем, мать актера Хавьера Бардема 17:44
Американск­ий беспилотник уничт­ожил грузовик с прод­уктами в Сирии 17:04
Бритни Спирс объявила об уходе со сцены 17:04
Новый российский истребитель сфотографировали без чехла 16:56
Найдена актриса на роль принцессы Леи в сериале про Оби-Вана Кеноби 16:55
Власти польского города разыскивают белоруса, убравшего мусор в лесу 16:20
Борис Джонсон снова уйдет на карантин 16:15
МЧС направило в Якутию два самолета-амфибии Бе-200 16:12
МИД: Ведя переговоры с талибами, РФ выполняет решение СБ ООН 16:11
На Ярославском шоссе столкнулись девять автомобилей 16:10
Паредес заявил, что Месси не перейдет в "ПСЖ" 16:05
Два человека пострадали в ДТП на Крымском валу 15:58
В Москве мошенник обманул 13 человек, желающих устроиться охранниками 14:37
Эксперт рассказал, кому легче получить кредит 14:05
За время пандемии в Британии вырос уровень смертности от алкоголя 13:58
Правительство выделит регионам более 3 млрд рублей на строительство дорог 13:36
Кабмин выделил регионам 50 млрд рублей на укрепление финансовой стабильности 13:09
Доступ на санаторно-курортные пляжи в России ограничили до весны 13:02
В Европе спрогнозировали очередной пик заболеваемости COVID-19 к началу августа 12:35
Хинштейн просит обжаловать домашний арест сбившей детей девушки 12:25
Уточнен порядок проведения обследований для переболевших COVID-19 12:23
МЧС предлагает смягчить правила разведения костров на дачных участках 12:11
Оперштаб: в Москве выявлено 4 357 новых случаев COVID-19 11:38
Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
18.07.2021 18:41
Рубрика: Экономика

В Евпатории полностью потушили пожар на полигоне ТБО

Текст: Илья Изотов (Евпатория)
Фото: Пресс-служба администрации Евпатории Фото: Пресс-служба администрации Евпатории
Фото: Пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории полностью ликвидировано тление мусора на загоревшемся в минувший четверг местном полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Фото: Пресс-служба администрации Евпатории
На мусорном полигоне под Евпаторией локализовали очаги возгорания

По словам министра ЧС Республики Крым Сергея Садаклиева, для ликвидации пожара выполнены все необходимые работы.

- Ежедневно привлекалась техника, в том числе и частных лиц, - уточнил министр. - Многие жители Евпатории и Сакского района предоставили свою технику и помогали своими силами. Всего на тлеющие участки самосвалы засыпали 21900 тонн грунта - 1095 грузовиков по 20 тонн. Затем землю разравнивали бульдозеры. И по состоянию на 17 часов воскресенья возгорание ликвидировано.

Напомним, сообщение о возгорании на полигоне ТБО в Евпатории поступило в МЧС днем в четверг. Изначально общая площадь тления достигала 1800 квадратных метров при общей площади полигона 25 гектаров. В ликвидации пожара только по линии МЧС были задействованы 29 единиц техники и 44 человека.

- Мы продолжим следить за ситуацией на полигоне, так как аномально жаркая погода продолжит держаться еще несколько дней, - заявил мэр Евпатории Роман Тихончук.

В регионах Экономика ЖКХ Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

ОПЕК+ договорились об условиях дальнейшего роста добычи нефти
Выявлять нетрезвых водителей будут новые приборы
Прокуратура требует ужесточить обвинение девушке, сбившей детей в Москве
Стало известно, почему треть россиян не хотят работать 4 дня в неделю
Число жертв наводнения в Германии выросло до 156
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае