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18.07.2021 14:43
Рубрика: Происшествия

СК инициировал передачу из полиции дела о ДТП, где погибли дети

Текст: Владислав Куликов
Следственный комитет повторно инициировал передачу из полиции резонансного дела о трагедии на западе Москвы, где на перекрестке были сбиты дети. Погибли двое малышей. Как сообщают некоторые СМИ, женщина, находившаяся за рулем, отвлеклась на телефон.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Принимая во внимание широкий общественный резонанс перед надзорным ведомством повторно инициирована передача из органов полиции уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) в производство Главного следственного управления СК России по городу Москве", - сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Мосгорсуд: Водитель, сбившая троих детей на переходе, предварительно была пьяна

Трагедия произошла 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Как напоминает РИА Новости, Mazda сбила мальчиков 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое мальчиков позже умерли в больнице.

За рулем, как сообщают СМИ, находилась 18-летняя Валерия Башкирова. Уточняется, что водительское удостоверение она получила в 2020 году. Суд в качестве меры пресечения назначил ей домашний арест. Ранее сообщалось, что Александр Хинштейн намерен обратиться в прокуратуру с просьбой обжаловать решение.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Правительство Следственный комитет

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