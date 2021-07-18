СК инициировал передачу из полиции дела о ДТП, где погибли дети

"Принимая во внимание широкий общественный резонанс перед надзорным ведомством повторно инициирована передача из органов полиции уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) в производство Главного следственного управления СК России по городу Москве", - сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Трагедия произошла 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Как напоминает РИА Новости, Mazda сбила мальчиков 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое мальчиков позже умерли в больнице.

За рулем, как сообщают СМИ, находилась 18-летняя Валерия Башкирова. Уточняется, что водительское удостоверение она получила в 2020 году. Суд в качестве меры пресечения назначил ей домашний арест. Ранее сообщалось, что Александр Хинштейн намерен обратиться в прокуратуру с просьбой обжаловать решение.