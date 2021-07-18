Указ главы Республики Саха от 15 июля 2021 года № 1974 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, заменив в пункте 1 слова "15 июля 2021 года" словами "30 августа 2021 года".

2. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2.1 дополнить словами "и посещения организаций, включенных в реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к безопасным зонам, размещенный на официальном сайте Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) и портале малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия), при соблюдении условий посещения таких организаций, определенных Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2021 г. № 1918 "О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)";

2) абзац второй пункта 2.2 дополнить словами ", за исключением организаций, включенных в реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к безопасным зонам, размещенный на официальном сайте Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) и портале малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия), при соблюдении условий посещения таких организаций, определенных Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2021 г. № 1918 "О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)";

3) пункт 2.8 после цифр "2.6" дополнить цифрами "2.9", перед словами "пункта 3.3" дополнить цифрой "7,";

4) дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:

"2.9. Граждане, состоящие в трудовых отношениях, при выходе на работу из отпусков, за исключением отпусков продолжительностью 2 календарных дня и менее, обязаны предъявить документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции на наличие РНК SARS-CoV2 (далее - метод ПЦР) или иммунохроматографическим методом на наличие антигена SARS-CoV2 (далее - метод ИХА), полученный не ранее чем за 72 часа до дня выхода на работу из отпуска.";

5) в подпункте 6 пункта 3.1 слова "полимеразной цепной реакции на наличие РНК SARS-CoV2 (далее - метод ПЦР)" заменить словами "методом ПЦР", слова "иммунохроматографическим методом на наличие антигена SARS-CoV2 (далее - метод ИХА)" заменить словами "методом ИХА";

6) пункт 3.3 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) допускать на работу лиц, находившихся в отпуске, за исключением отпуска продолжительностью 2 календарных дня и менее, при предъявлении документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или методом ИХА, полученного не ранее чем за 72 часа.";

7) дополнить пунктами 3.6, 3.7 следующего содержания:

"3.6. Организациям, осуществляющим лабораторные исследования граждан на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР и/или методом ИХА, передавать сведения о результатах таких исследований в федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 г. № 452 "Об обеспечении уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и обмена информацией о результатах таких исследований".

3.7. Организациям, обязанным в силу требований правовых актов Главы Республики Саха (Якутия) проверять наличие у граждан документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или методом ИХА, обеспечить его подтверждение QR-кодом, полученным через Единый портал государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус".

3. Внести в пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2021 г. № 1918 "О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)" следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 1 слова "(далее - QR-код)" заменить словами "и документа, удостоверяющего личность";

2) абзац третий подпункта 1 после слов "(далее - отрицательный ПЦР)" дополнить словами ", подтверждаемого QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус";

3) в подпункте 2 слова "или отрицательный ПЦР" исключить.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 7 пункта 2 и пункта 3, которые вступают в силу с 24 июля 2021 года.

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







