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19.07.2021 16:58
Рубрика: Дороги

"Автодор" отметил рост интенсивности движения по ЦКАД

Текст: Евгений Гайва
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Интенсивность движения по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в течение первой недели после запуска последних 25 километров трассы выросла на всех участках трассы и достигла 15 967 автомобилей в сутки, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Полностью ЦКАД запустили 8 июля. С этого времени среднесуточная интенсивность движения на ЦКАД-4 (от М-4 "Дон" до М-7 "Волга") возросла на 14%, с 18 802 до 21505 автомобилей в сутки. За первую неделю полноценной работы среднее количество суточных проездов грузовых транспортных средств на перегоне от М-4 до М-5 выросло на 330%. Только на ЦКАД-1 среднее число проездов грузовых транспортных средств в сутки в первую неделю полноценной работы ПК составило почти восемь тысяч, отметили в "Автодоре".

С начала эксплуатации ЦКАД с ноября прошлого года, по состоянию на 7 июля, было зафиксировано 20,9 миллиона проездов через рамки взимания платы, из них 20,2 миллиона в 2021 году. Доля использования транспондеров с 45% по итогам 2020 года увеличилась до 55%, добавили в госкомпании.

Ежесуточно по первому пусковому комплексу ЦКАД проезжает почти 16 тысяч автомобилей.