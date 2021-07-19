Есть ли причины для роста стоимости хлеба в магазинах

С начала этого года рост цен на хлеб в магазинах составил менее 6%. И резких колебаний стоимости дальше минсельхоз не прогнозирует. Фото: Сергей Куксин/ РГ

По подсчетам Российского союза пекарей, меньше чем за год цены на сырье и упаковку выросли в полтора-два раза. Подсолнечное рафинированное масло подорожало на 72,66% - с 85,3 рубля до 147,28 рубля за кг в июне 2021 года. Цены на сахар для хлебопеков выросли на 23,11% - с 41,561 рубля до 51,164 рубля за кг. За этот период снизилась лишь стоимость муки ржаной обдирной (на 11,76%).

На подсолнечное масло и сахар из-за резкого роста цен российские власти по соглашению с производителями и торговыми сетями в конце прошлого года заморозили цены для населения. Но на производителей эти соглашения не распространялись - хлебопеки покупали их по рыночной стоимости.

За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции, отмечают в минсельхозе. Там считают, что повода для резкого роста цен на хлеб в магазинах нет: сырье для хлебопеков снижается в цене, а правительство приняло меры для стабилизации ситуации. По данным союза пекарей, самая большая доля затрат в производстве буханки "Дарницкого" приходится на муку (около 35%). А экспортные пошлины на зерно позволили с начала этого года снизить цену пшеницы третьего класса на 7,2%, на пшеничную муку - на 4,6%. Также для производителей, которые не будут поднимать цены, предусмотрена субсидия (2 рубля на 1 кг хлеба).

В новом сезоне таких резких колебаний на подсолнечное масло не будет. Эксперты прогнозируют рекордный урожай подсолнечника, а значит, и снижение цены на него, считает исполнительный директор группы "Благо" Сергей Бахонкин. Кроме того, в России действует экспортная пошлина на подсолнечник, которой не было прошлой осенью. Осенью будет введена пошлина на масло, вместе они позволят внутреннему рынку сохранить баланс и избежать серьезных скачков цен, полагает Бахонкин.

Оптовые цены на сахар вне соглашений между производителями и торговыми сетями снижаются пятый месяц подряд - с 46,8 рубля до 41 рубля за кг, добавляют в Институте конъюнктуры аграрного рынка. В этом году, по данным минсельхоза, площадь под сахарной свеклой была увеличена примерно на 10%, что позволит рассчитывать на хороший урожай и, значит, на дальнейшую стабилизацию цен на сахар.

Ранее "Коммерсант" сообщил о том, что хлебопеки уведомили торговые сети о подорожании отпускных цен на свою продукцию на 7-12% из-за роста себестоимости производства. Вв "Ленте" "РГ" рассказали, что один из производителей сообщил о планах повысить цены на 5-7%. Это обращение сейчас на находится на рассмотрении.