Первый турецкий автомобиль TOGG: собран кузов электрического кроссовера

Турецкая автомобилестроительная компания TOGG, образованная в 2018 году, уверенно движется к намеченной цели - выпуску первого национального автомобиля. Им, напомним, станет кроссовер, кузов которого был собран в особой экономической зоне в Гебзе.

Презентация прототипов моделей была проведена в конце 2019 года: TOGG представила среднеразмерный кроссовер и седан C-класса. Весь модельный ряд турецкой марки будет состоять исключительно из электрокаров, до 2020 года в него также войдут хэтчбек и вэн C-класса и B-SUV.

Дизайн показанных прототипов был разработан при участии ателье Pininfarina. Из технических подробностей пока известно то, что автомобили создаются на разработанной с нуля платформе с колёсной базой 2800 мм, которая предусматривает различную компоновку двигателей.

Так, например, C-SUV, в базовой версии укомплектован 200-сильным электромотором на задней оси, полноприводный вариант кроссовера располагает 400 л.с. Какие аккумуляторы, какова их ёмкость, неизвестно, но заявленный запас хода составляет 500 км.

TOGG строит завод по выпуску электрокаров в Гемлике производительностью до 175 тысяч авто в год. Согласно планам компании, в третьем квартале 2021 года должны приступить к монтажу оборудования. Серийный выпуск машин начнётся не позднее конца 2022 года.