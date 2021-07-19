Раскрыты детали программы "санитарного щита" в России

На создание "санитарного щита" до 2024 года будет выделено около 30 миллиардов рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.

По ее словам, "санитарный щит" позволит за четыре дня разработать тест-системы на новые инфекции. При этом разработка вакцин займет четыре месяца.

О необходимости создать "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. По словам главы государства, в случае возникновения опасных инфекций Россия "должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину". Эти задачи необходимо решить до 2030 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что над обеспечением санитарной безопасности страны работает ряд научных учреждений, в частности, институт имени Пастера в Санкт-Петербурге, саратовский Российский научно-исследовательский институт "Микроб" и новосибирский центр "Вектор".