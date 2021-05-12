Мишустин рассказал о создании "санитарного щита" России

"Для этого у нас есть все необходимое. Самое главное - высококлассные ученые и сильная научная база… "Санитарный щит", о котором мы говорим, необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране", - заявил премьер.

По его словам, над обеспечением санитарной безопасности страны работает ряд научных учреждений, в частности институт имени Пастера в Санкт-Петербурге, саратовский Российский научно-исследовательский институт "Микроб" и новосибирский центр "Вектор".

О необходимости создать "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности ранее заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. По словам главы государства, в случае возникновения опасных инфекций Россия "должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину". Эти задачи необходимо решить до 2030 года.