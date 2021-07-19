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19.07.2021 08:07
Рубрика: Происшествия

Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье увеличилось

Текст: Ольга Коваль

Количество пострадавших при столкновении двух грузовых поездов в Приамурье, произошедшем в субботу, увеличилось до четырех. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Фото: Скриншот vesti.ru
Число погибших при столкновении поездов в Приамурье выросло до четырех

По сведениям Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, в момент аварии в обоих составах находились восемь человек.

"Четверо погибли, еще четверо получили травмы. Троих пострадавших вертолетом доставили в больницу Зеи, один от госпитализации отказался", - цитирует РИА Новости представителя центра.

На месте ЧП спасательные работы завершились. Сейчас ремонтные бригады занимаются восстановлением железнодорожного полотна.

Напомним, авария на перегоне Улак - Эльга произошла ранним утром 17 июля. Столкнулись два поезда, один из которых шел порожняком, а второй перевозил уголь. В составе двух поездов было 140 вагонов, с рельсов сошли девять. По факту ЧП расследуется уголовное дело.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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