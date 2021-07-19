Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье увеличилось

Количество пострадавших при столкновении двух грузовых поездов в Приамурье, произошедшем в субботу, увеличилось до четырех. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

По сведениям Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, в момент аварии в обоих составах находились восемь человек.

"Четверо погибли, еще четверо получили травмы. Троих пострадавших вертолетом доставили в больницу Зеи, один от госпитализации отказался", - цитирует РИА Новости представителя центра.

На месте ЧП спасательные работы завершились. Сейчас ремонтные бригады занимаются восстановлением железнодорожного полотна.

Напомним, авария на перегоне Улак - Эльга произошла ранним утром 17 июля. Столкнулись два поезда, один из которых шел порожняком, а второй перевозил уголь. В составе двух поездов было 140 вагонов, с рельсов сошли девять. По факту ЧП расследуется уголовное дело.