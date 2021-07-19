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19.07.2021 14:33
Рубрика: Власть

Матвиенко предложила отработать в Амурской области схему газификации домов

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что подводить газ бесплатно надо к жилым домам, а не к границам участка. Она предложила отработать такую схему в Амурской области, а потом распространить ее на другие регионы.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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В понедельник глава Совфеда встретилась с губернатором региона Василием Орловым и обратила его внимание на необходимость бесплатного подведения газа к домам. "Иначе это будет половинчатая мера. Если мы хотим провести реальную газификацию, нужно комплексное решение - бесплатно подводить газ людям не до границ их участков, а непосредственно до фундамента дома", - цитирует спикера пресс-служба СФ. "Этот опыт затем можно будет распространить и на другие регионы", - считает Валентина Матвиенко.

Напомним, тему социальной газификации председатель СФ поднимала ранее на пленарном заседании палаты 2 июня. Тогда Матвиенко призвала замглавы минэнерго Павла Сорокина подумать о возможности бесплатного подведения газовой трубы к домам, а не к участкам. Она, что люди будут недовольны, если им все равно придется платить немалые деньги за прокладку коммуникаций от забора до фундамента.

В регионах Власть Работа власти Экономика Отрасли Нефть и газ Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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