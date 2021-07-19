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19.07.2021 06:11
Рубрика: Общество

Начались выплаты родным погибших в катастрофе с Ан-26 на Камчатке

Текст: Дина Непомнящая

Назначать страховые пенсии по потере кормильца родным погибших при крушении Ан-26 начал Пенсионный фонд России по Камчатскому краю. Они положены нетрудоспособным членам семьи, не достигшим 18-ти или 23-х лет, если они получают образование очно.

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"Право на получение пенсии имеют 20 несовершеннолетних граждан. На сегодняшний день мы назначили десять таких пенсий", - рассказала управляющая ГУ ОПФ РФ по региону Татьяна Мелехина.

Она отметила, что остальные родственники обратились за выплатами только 19 июля, поэтому им они будут назначены позже. Четверо из них проживают в Москве и Пензе, им пенсии назначат там.

На борту находились два неработающих пенсионера, их родные получат средства на погребение. Кроме того, в течение полугода родные погибших могут обратиться с заявлением на получение накопительной части пенсии, которая успела сформироваться за счет страховых взносов.

Выплаты начал и Фонд социального страхования. Они положены детям и иным иждивенцам людей, которые в момент катастрофы были на работе. Это пятеро из шести членов экипажа (у шестого остались взрослые дети трудоспособного возраста) и еще трое пассажиров, которые были в командировке. Их родные уже получили единовременную выплату в миллион рублей. В случае, если иждивенцев несколько, сумму между ними разделят.

- С понедельника принимаются заявления на ежемесячные выплаты по линии ФСС, которые в большинстве случаев положены несовершеннолетним детям пострадавших работников. В двух случаях у погибших остались пожилые родители. Детям выплаты назначаются до наступления совершеннолетия, в случае, если ребенок учится очно, - до 23-х лет. Пожилым нетрудоспособным родителям выплаты назначаются пожизненно", - добавил начальник отдела трудовых отношений министерства труда и развития кадрового потенциала края Владислав Луговой.

Напомним, самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана потерпел крушение 6 июля. На борту находились 28 человек. Никто из них не выжил.

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