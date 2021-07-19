Подтопленное село в Хабаровском крае освободилось от воды

Новости

Вильфанд предупредил жителей юга России о сильной жаре и "опасном солнце" 05:09
СМИ: Производители хлеба с августа повысят цены на свою продукцию 04:58
Депутат Рады заявил о наступлении на Украине "эпохи голода и нищеты" 04:28
С четверга на Урале и юге Западной Сибири установится жаркая погода 03:25
Вакцинация 80% населения сформирует коллективный иммунитет к штамму "дельта" 03:02
Вирусолог: Нарушение обоняния реже встречается при заражении "дельта"-штаммом 02:38
Власти Афганистана и талибы не согласовали временное прекращение огня 01:40
СМИ: Черчесов не вел переговоров с ЦСКА 01:40
В Москве отменены обязательные QR-коды для заведений общепита 01:35
Ростех показал новый истребитель в деталях 01:01
Жители Кипра выступили против ужесточения карантина на острове 00:55
В Германии 96-летнюю нацистку будут судить за убийства в годы войны 00:32
Вильфанд: Жители ЦФО ощутят сильное похолодание в четверг 00:19
Матыцин прокомментировал решение CAS, оправдавшего пловцов из РФ 18.07.2021
FINA заплатит компенсацию российским пловцам, оправданным CAS 18.07.2021
Афганистан отозвал своего посла и дипломатов из столицы Пакистана 18.07.2021
Редакторы крупнейших мировых газет стали объектами тотальной прослушки 18.07.2021
В Вооруженных силах более 19 тысяч человек прошли ревакцининацию 18.07.2021
На украинских пограничников напали сотрудники СБУ 18.07.2021
YouTube игнорирует требования Роскомнадзора об удалении фейков 18.07.2021
Число погибших при наводнении в Бельгии достигло 31 18.07.2021
Черчесов вылетел в Москву на переговоры о новой работе 18.07.2021
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать ролик на канале Пушкова 18.07.2021
Гражданка РФ погибла в турецком Измире в ДТП 18.07.2021
Появилось видео страшной аварии Хэмилтона и Ферстаппена 18.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
19.07.2021 05:27
Рубрика: Происшествия

Подтопленное село в Хабаровском крае освободилось от воды

Текст: Ольга Коваль

На реке Бурея в Хабаровском крае начался интенсивный спад воды. Как сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на данные Дальневосточного УГМС, ее уровень у села Усть-Ниман за сутки упал на 37 сантиметров и к утру понедельника составил 706 см.

В Хабаровском крае из-за паводка эвакуировано 130 человек

Вчера от паводковых вод освободилось село Усть-Ургал. Некоторые жители смогли вернуться в свои дома и начать работы по их просушке. В селе Ургал тоже нет затопленного жилья, но под водой еще остаются чуть более 30 приусадебных участков и 17 огородов.

В пункте временного размещения находится 31 человек, в том числе четыре ребенка.

В ближайшее время власти займутся восстановлением транспортного сообщения с поселками Софийск и Шахтинск, которые с пятницы остаются отрезанными от большой земли. Разбушевавшаяся река смыла пять мостов. До сих пор не работает паромная переправа из Чегдомына в Софийск.

Помощь подтопленцам оказывают спасатели. Они организовали лодочные переправы. Вчера жителям села Ургал доставили питьевую воду, продукты и лекарства. В Усть-Ургале расчистили от мусора дворы. Сегодня сотрудники МЧС будут помогать откачивать воду из подвалов и сушить помещения.

К подсчету ущерба, причиненного стихией, уже приступили оценочные комиссии.

Напомним, паводок в Верхнебуреинском районе вызвали сильнейшие дожди. За несколько часов там выпало более 80 процентов месячной нормы осадков. В муниципалитете действует режим ЧС.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Паводки в России

Главное сегодня

Вакцинация 80% населения сформирует коллективный иммунитет к штамму "дельта"
Обязательные QR-коды в столице отменены
Ростех показал новый истребитель в деталях
На украинских пограничников напали сотрудники СБУ
Вильфанд: Жители ЦФО ощутят сильное похолодание в четверг
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста
Почему на дорогах в Подмосковье медленно снижается аварийность