Подтопленное село в Хабаровском крае освободилось от воды

На реке Бурея в Хабаровском крае начался интенсивный спад воды. Как сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на данные Дальневосточного УГМС, ее уровень у села Усть-Ниман за сутки упал на 37 сантиметров и к утру понедельника составил 706 см.

Вчера от паводковых вод освободилось село Усть-Ургал. Некоторые жители смогли вернуться в свои дома и начать работы по их просушке. В селе Ургал тоже нет затопленного жилья, но под водой еще остаются чуть более 30 приусадебных участков и 17 огородов.

В пункте временного размещения находится 31 человек, в том числе четыре ребенка.

В ближайшее время власти займутся восстановлением транспортного сообщения с поселками Софийск и Шахтинск, которые с пятницы остаются отрезанными от большой земли. Разбушевавшаяся река смыла пять мостов. До сих пор не работает паромная переправа из Чегдомына в Софийск.

Помощь подтопленцам оказывают спасатели. Они организовали лодочные переправы. Вчера жителям села Ургал доставили питьевую воду, продукты и лекарства. В Усть-Ургале расчистили от мусора дворы. Сегодня сотрудники МЧС будут помогать откачивать воду из подвалов и сушить помещения.

К подсчету ущерба, причиненного стихией, уже приступили оценочные комиссии.

Напомним, паводок в Верхнебуреинском районе вызвали сильнейшие дожди. За несколько часов там выпало более 80 процентов месячной нормы осадков. В муниципалитете действует режим ЧС.