Семьи погибших при столкновении поездов в Приамурье получат 5 миллионов

Родственники погибших при столкновении двух поездов в Амурской области получат компенсацию в пять миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Эльгауголь". Пострадавшим выплатят по миллиону рублей.

Напомним, авария произошла утром 17 июля на участке Улак - Эльга. При лобовом столкновении поездов с рельсов сошли девять вагонов. Четыре человека погибли, четверо пострадали.

Возможной причиной происшествия мог стать сердечный приступ у одного из машинистов.

Возбуждено уголовное дело.