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19.07.2021 17:55
Рубрика: Общество

Семьи погибших при столкновении поездов в Приамурье получат 5 миллионов

Родственники погибших при столкновении двух поездов в Амурской области получат компенсацию в пять миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Эльгауголь". Пострадавшим выплатят по миллиону рублей.

Пассажирам жестко севшего под Томском Ан-28 выплатили компенсации

Напомним, авария произошла утром 17 июля на участке Улак - Эльга. При лобовом столкновении поездов с рельсов сошли девять вагонов. Четыре человека погибли, четверо пострадали.

Возможной причиной происшествия мог стать сердечный приступ у одного из машинистов.

Возбуждено уголовное дело.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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