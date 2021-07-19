В Крыму выплатили первые компенсации за утонувшие авто

Уполномоченные органы власти уже отработали 48 заявлений от крымчан, чьи автомобили пострадали в результате ЧС. Об этом со ссылкой на главу РК Сергея Аксенова сообщила его пресс-служба.

Прием заявлений от крымчан, автомобильный транспорт которых пострадал в результате ЧС, стартовал 16 июля. За первый день было принято 220 заявлений.

- Выплачены первые компенсации за автомобили, пострадавшие вследствие подтопления, на общую сумму четыре с половиной миллиона рублей, - уточнил Аксенов.

Руководитель региона напомнил, что окончательный срок подачи документов - 10 августа 2021 года.

Ранее Аксенов сообщил, что в Крыму планируется из средств благотворительного фонда выплатить около 180 миллионов рублей компенсаций за автотранспорт, что пострадал из-за ЧС. По информации министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко, по состоянию на 12 июля принято 930 заявок на компенсации за пострадавший автотранспорт, а общий ущерб достиг суммы 407 миллионов рублей.