В Крыму выплатили первые компенсации за утонувшие авто

Новости

В Тегеране объявлен локдаун 21:01
В Вооруженных силах 1 866 военнослужащих с коронавирусом 20:57
Виновницу смертельного ДТП с детьми отправили под арест в СИЗО 20:41
В США вынесен первый уголовный приговор по делу об осаде Капитолия 20:37
Около 20 человек погибли при взрыве в Багдаде 20:34
В испанской Марбелье автомобиль влетел в террасу ресторана 20:27
Все справки в России к 2024 году планируют выдавать в электронном виде 20:26
Березуцкий рассказал, в какой футбол будет при нем играть ЦСКА 20:25
Путин поручил постоянно анализировать выполнение национальных целей 20:12
Дочь Анастасии Заворотнюк заразилась коронавирусом 20:08
Анатолий Яновский освобожден от должности заместителя министра энергетики 20:04
В Британии начнут прививать детей с 12 лет с тяжелыми заболеваниями 20:02
Профессор РАН Мажуга: Московские ученые и депутаты могут сделать реальный вклад в борьбу с глобальным потеплением 20:00
Путин призвал сохранить макроэкономическую стабильность при планировании допрасходов бюджета 19:55
Российские 5G могут появиться в городах-миллионниках через 3 года 19:49
Механизм поддержки застройщиков будет запущен до конца месяца 19:25
Путин поручил кабмину заняться повышением занятости среди молодежи 19:23
Белоусов: Реальные располагаемые доходы россиян растут на 3% 19:21
Трассу Москва-Казань-Екатеринбург к концу года построят на 20% 19:21
Путин поручил полпредам подключиться к проектам по ликвидации свалок 19:15
В Минобороны обсудили вопросы военного сотрудничества с Шри-Ланкой 19:14
Для переработки отходов в России построят 12 экотехпарков 19:14
ВЦИОМ: самый популярный среди программ нацпроектов - сервис "Мое здоровье" 19:12
Государство поможет четырем регионам наладить переработку мусора 19:08
Программу развития городского транспорта запустят до конца года 19:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
19.07.2021 21:05
Рубрика: Происшествия

В Крыму выплатили первые компенсации за утонувшие авто

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым

Уполномоченные органы власти уже отработали 48 заявлений от крымчан, чьи автомобили пострадали в результате ЧС. Об этом со ссылкой на главу РК Сергея Аксенова сообщила его пресс-служба.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
В Крыму начали принимать заявления на компенсации за утонувшие авто

Прием заявлений от крымчан, автомобильный транспорт которых пострадал в результате ЧС, стартовал 16 июля. За первый день было принято 220 заявлений.

- Выплачены первые компенсации за автомобили, пострадавшие вследствие подтопления, на общую сумму четыре с половиной миллиона рублей, - уточнил Аксенов.

Руководитель региона напомнил, что окончательный срок подачи документов - 10 августа 2021 года.

Ранее Аксенов сообщил, что в Крыму планируется из средств благотворительного фонда выплатить около 180 миллионов рублей компенсаций за автотранспорт, что пострадал из-за ЧС. По информации министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко, по состоянию на 12 июля принято 930 заявок на компенсации за пострадавший автотранспорт, а общий ущерб достиг суммы 407 миллионов рублей.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин назвал нерешенные проблемы России
Собрание мусульман РФ издало фетву с неодобрением отказа от вакцинации
"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях
ФМБА начало клинические исследования вакцины от COVID-19
В Турции допустили закрытие границ страны из-за штамма "дельта"
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста
Почему на дорогах в Подмосковье медленно снижается аварийность