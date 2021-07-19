СК РФ ответил на вопрос "РГ" про аварию в Москве, в которой сбили детей

"Следственный комитет России готов расследовать это преступление, но для принятия к производству уголовного дела, которое находится в следственном подразделении органов внутренних дел, требуется решение прокурора. В соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства только прокурор уполномочен передавать уголовное дело от одного органа предварительного расследования другому, если речь идет о разных ведомствах. Подразделением СК России неоднократно инициировался вопрос о передаче уголовного дела, однако по решению прокуратуры расследование продолжится в следственных органах МВД России"- ответила "РГ" официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, что 16 июля в столице на улице Авиаторов 18-летняя Валерия Башкирова на пешеходном переходе сбила троих детей, которые переходили дорогу с мамой и бабушкой. Дети- пяти, трёх лет и девяти месяцев. Вскоре после аварии один из них скончался, а спустя сутки - умер второй ребенок.

Водитель получила права только в 2020 году. А авария произошла потому, что девушка не следила за дорогой, а, с ее слов, "сидела в телефоне". Башкирову по решению суда отправили под домашний арест.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжких травм. Но когда первый ребенок скончался, дело переквалифицировали. Соответственно, и вырос максимальный срок наказания - с трех до пяти лет лишения свободы.

Вслед за смертью второго ребенка, вероятно, состав снова изменится - "смерть двух или более лиц". Это часть 5 статьи 264 Уголовного кодекса. Там срок больше - до семи лет лишения свободы