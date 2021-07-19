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19.07.2021 18:29
Рубрика: Происшествия

СК РФ ответил на вопрос "РГ" про аварию в Москве, в которой сбили детей

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет ответил на вопрос "Российской газеты" про аварию в столице, в которой москвичка сбила трех детей. Изначально этим резонансным ДТП занялась полиция. Чуть позже, когда стало известно про гибель второго пострадавшего ребенка, глава СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным повторно ходатайствовать о передаче этого дела в органы Следственного комитета. Но вчера стало понятно, что ситуация не изменилась. Поэтому мы задали вопрос, а планирует ли Следственный комитет принять еще какие-либо меры, чтобы получить в свое производство это дело?

"Следственный комитет России готов расследовать это преступление, но для принятия к производству уголовного дела, которое находится в следственном подразделении органов внутренних дел, требуется решение прокурора. В соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства только прокурор уполномочен передавать уголовное дело от одного органа предварительного расследования другому, если речь идет о разных ведомствах. Подразделением СК России неоднократно инициировался вопрос о передаче уголовного дела, однако по решению прокуратуры расследование продолжится в следственных органах МВД России"- ответила "РГ" официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сбившую трех детей в столице девушку могут перевести в СИЗО

Напомним, что 16 июля в столице на улице Авиаторов 18-летняя Валерия Башкирова на пешеходном переходе сбила троих детей, которые переходили дорогу с мамой и бабушкой. Дети- пяти, трёх лет и девяти месяцев. Вскоре после аварии один из них скончался, а спустя сутки - умер второй ребенок.

Водитель получила права только в 2020 году. А авария произошла потому, что девушка не следила за дорогой, а, с ее слов, "сидела в телефоне". Башкирову по решению суда отправили под домашний арест.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжких травм. Но когда первый ребенок скончался, дело переквалифицировали. Соответственно, и вырос максимальный срок наказания - с трех до пяти лет лишения свободы.

Вслед за смертью второго ребенка, вероятно, состав снова изменится - "смерть двух или более лиц". Это часть 5 статьи 264 Уголовного кодекса. Там срок больше - до семи лет лишения свободы

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