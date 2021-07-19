Следствие просит арестовать виновницу смертельного ДТП с детьми

Следствие направило в Тверской суд Москвы ходатайство об изменении меры пресечения Валерии Башкировой, сбившей на переходе в Москве троих детей, двое из которых умерли в больнице.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, по требованию прокуратуры следствием ГСУ ГУ МВД России по Москве фигурантке уголовного дела о смертельном ДТП в Солнцево предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ - нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Кроме того, по ее словам, перед Тверским районным судом возбуждено ходатайство об изменении в отношении нее меры пресечения на заключение под стражу.

Ранее в субботу, 17 июля, Никулинский суд Москвы отправил 18-летнею студентку Башкирову под домашний арест на два месяца. На тот момент ее обвиняли в ДТП с одним погибшим - пятилетним мальчиком. Спустя несколько часов стало известно, что в больнице от полученных травм умер и четырехлетний ребенок. После этого прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и изменить меру пресечения обвиняемой.