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18.07.2021 16:28
Рубрика: Происшествия

Прокуратура требует ужесточить обвинение девушке, сбившей детей в Москве

Текст: Владислав Куликов
Прокуратура Москвы потребовала от полиции незамедлительно предъявить новое обвинение девушке, сбившей детей на западе Москвы, и выйти с ходатайством об аресте. Об этом говорится в официальном сообщении прокуратуры.

В надзорном ведомстве напомнили, что 16 июля 2021 года 18-летняя девушка на автомобиле Mazda, двигаясь по ул. Авиаторов не уступила дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего совершила наезд на малолетних детей.

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Двое детей скончались в больнице. Девятимесячной девочке сейчас оказывается медицинская помощь. Дело вызвало широкий резонанс. По данным СМИ, виновницу зовут Валерия Башкирова, и она во время вождения "зависла" в мобильном телефоне.

"В настоящее время женщине предъявлено обвинение по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - напоминают в прокуратуре.

Но после того, как в больнице умер второй мальчик, изменилась и юридическая ситуация. "Прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Напомним, что сегодня Александр Хинштейн сообщил о намерении обратиться в прокуратуру. Но то, о чем он говорил, уже сделано.

Также Следственный комитет инициировал передачу к нему дела из полиции. Однако в прокуратуре с этим не согласны. "Законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется", подчеркнули в прокуратуре Москвы.

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