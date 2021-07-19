В МВД передумали допускать к управлению автомобилей водителей с 17 лет

Водителям, которым исполнилось 17 лет, не дадут права на управление автомобилями даже с наставником. Даже сдав экзамен на водительское удостоверение в этом возрасте, получить этот документ они смогут, только достигнув 18-летия.

ГИБДД по-прежнему будет проверять, есть права или нет. Поблажек молодым водителям не будет. Фото: Сергей Михеев/РГ

Исключение, правда, есть. Это те, кто обучался водить по направлению военкоматов. Но всем остальным раньше 18 лет за руль автомобиля будет не сесть. Исправленный законопроект о внесении поправок в закон о безопасности дорожного движения поступил в Аналитический центр при правительстве по регуляторной гильотине.

Напомним, что в первоначальной версии этого законопроекта предлагалось допустить до управления легковыми автомобилями, а также квадрициклами тех, кому исполнилось 17 лет. Но, конечно же, после сдачи экзамена, получения водительского удостоверения и только с сопровождающим наставником. Требования к наставнику, а также условия такого управления должно было установить правительство.

Однако это новшество ушло. Как пояснили эксперты, знакомые с ситуацией, в Госавтоинспекции решили, что 17-летние водители при нынешнем уровне их подготовки еще не доросли до самостоятельного управления автомобилями. Что наглядно показала недавняя авария в Москве, когда 19-летняя девушка со стажем вождения меньше года сбила на нерегулируемом пешеходном переходе троих детей. Двоих, как оказалось, насмерть.

Также ушли из законопроекта разъяснения, что считать трициклами. Напомним, что под определение, фигурировавшее изначально в поправках, попадали любые электросамокаты.

Однако в законопроекте остались некоторые важные вещи. Например, разрешение управлять легковушкой с прицепом тем, у кого есть право водить грузовики с прицепом. Речь идет о прицепах, массой более 750 кг. Действительно странно: если водитель может управлять фурой с более серьезным прицепом, то почему он не моет управлять легковушкой с любым другим прицепом? Эту несправедливость планируется убрать.

17-летних водителей при нынешнем уровне подготовки опасно допускать до управления

Еще одна важная вещь касается иностранных водителей. То есть, тех кто управляет по своим национальным удостоверениям на дорогах России. Для управления грузовиками или автобусами им потребуется пройти обучение в автошколе, а потом сдать экзамен в ГИБДД. Нераспространяется это только на тех, кто участвует в международных перевозках. Понятно, что иностранному водителю, приехавшему, например, их Польши,и привезшему группу туристов, никому в голову не придет потребовать предъявления российского водиельского удостоверения. Там действует другие. международные правила. А вот тем иностранным водителям, которые хотят работать в этом качестве на российских автопредприятиях, придется сначала подучиться.

Примечательно, что такого требования нет для водителей легкового транспорта. Так что иностранцам, собирающимся работать в такси, такие ограничительные меры не грозят.