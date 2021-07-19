Вышел трейлер криминальной комедии Тайки Вайтити "Псы резервации"

Новозеландский режиссер, сценарист и актер Тайка Вайтити несет нам новую радость с продолжением.

Во всяком случае, на мысли о таких перспективах наталкивает просмотр трейлера криминальной комедии "Псы резервации" (Reservation Dogs). Помещен он на YouTube (18+). Лауреат премии "Оскар" Вайтити выступает там сосценаристом и сопродюсером.

Шоу сконцентрируется вокруг четырех подростков из числа индейцев, обитающих в захолустье Оклахомщины. Они неуклюже воруют и грабят ради светлой цели - чтобы попасть когда-нибудь "в экзотическую, загадочную и далекую страну Калифорнию".

В одной из ролей, конечно же, Зан Маккларнон. Далее - Сара Подемски ("Засланец из космоса"), Девери Джейкобс ("Американские боги"), Мэйкон Блэр ("Проект Флорида"), Мэттью Кардаропле ("Очень странные дела").

Премьера - 9 августа.

Ранее вышел трейлер третьего сезона черной комедии Вайтити "Чем мы заняты тени".