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199 университетов и НИИ смогут обновить приборную базу

20.07.2021 / 19:24
По итогам грантового конкурса на обновление приборной базы, который проводился в рамках национального проекта "Наука и университеты", целевую поддержку из бюджета получат 199 университетов исследовательского профиля, НИИ и научных центров.

В этом году на конкурсной основе распределено 8 млрд рублей, предусмотренных нацпроектом на закупку научного оборудования. В 2020 году на эти цели было выделено тринадцать миллиардов, в 2019 году - 4,35 млрд рублей.

Фото: Сергей Михеев
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Суммы выделяемых грантов существенно и даже кратно отличаются: в одном случае это 8-10 миллионов рублей, в других - 80-100 и даже 185. Наиболее крупные суммы получат научные и научно-образовательные организации с именем. В их числе Физико-технический институт им. Иоффе, Физический институт им. Лебедева, Институт прикладной физики (все три - из состава РАН), а также МГУ им. Ломоносова и НИЦ "Курчатовский институт".

Заявки на нынешний конкурс принимались с 10 по 29 июня и только от тех научных организаций и университетов, которые не получали аналогичный грант в 2020 году. Было и другое ограничение: не рассматривались заявки от участников параллельно развернутой программы стратегического академического лидерства (официально стартовала 24 июня 2021 года под названием "Приоритет-2030").

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Фото: Сергей Михеев

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