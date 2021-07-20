Академик РАН Михаил Погосян рассказал о беспилотниках и инженерах будущего
Почему сегодня это приоритетная задача для страны? Кто и как будет управлять беспилотниками? Как школьнику понять, что его призвание - инженер? На вопросы "Российской газеты" отвечает авиаконструктор, ректор Московского авиационного института, академик РАН Михаил Погосян.
Михаил Асланович, в разгаре приемная кампания. Уже понятно, что в топе? Какие направления в МАИ самые популярные?
Михаил Погосян: Высокой популярностью среди абитуриентов пользуются традиционные направления подготовки - авиастроение, ракетно-космические системы. Также среди наиболее востребованных направлений - информационные технологии. МАИ - один из ведущих вузов по подготовке специалистов в данной области как для высокотехнологичных отраслей промышленности, так и для IT-сектора. Подход МАИ в организации образовательной деятельности имеет в своей основе практико-ориентированную систему. Мы активно привлекаем студентов к научным исследованиям и реальным проектам, чтобы по окончании университета они имели не только базовые знания, но и практические навыки, которые будут необходимы им в работе. Мы тесно взаимодействуем с индустриальными партнерами, чтобы более четко определять будущие карьерные траектории наших выпускников и давать им как можно больше необходимых навыков.
В этом году, так же как и в прошлом, прием в университет организован в онлайн-режиме. Все абитуриенты могут подать заявление в личном кабинете на сайте приемной комиссии МАИ или через портал госуслуг.
Минобрнауки разработает новый подход к обучению профессионалов в авиастроении. Почему это важно?
Михаил Погосян: Авиастроение - одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики. Цифровая трансформация привела к внедрению большого количества новых технологий в процесс создания и эксплуатации современной авиационной техники. Поэтому от квалификации кадров в значительной степени будет зависеть, насколько успешно мы будем конкурировать на мировом рынке авиационной техники. МАИ сегодня готовит в первую очередь специалистов с глубокими знаниями и практическими навыками, необходимыми для развития авиастроения в соответствии с современными тенденциями. Это навыки в области математического моделирования, комплексного проектирования и сертификации конструкций из композиционных материалов, интеграции технических систем, беспилотных летательных аппаратов, малых космических аппаратов, электрификации инженерных систем и целого ряда других направлений.
Сегодня воздушное пространство завоевывают беспилотники. Уже сейчас они доставляют грузы, ведут мониторинг местности, помогают искать людей. Не за горами - пассажирские беспилотники. Кто будет управлять ими?
Михаил Погосян: В МАИ с 2017 года работает центр "Беспилотные летательные аппараты". В его задачи входят исследование рынка и определение областей, где применение такого рода аппаратов будет экономически эффективным, участие в различных проектах по созданию беспилотной авиационной техники, подготовка кадров и разработка сертификационных требований к БПЛА. Последнее будет являться одним из ключевых факторов в создании современной системы управления воздушным движением беспилотной авиационной техники. Востребованы будут специалисты по проектированию беспилотников, по управлению трафиком, обработке данных, а также операторы беспилотных авиационных систем. Все эти направления мы активно развиваем в рамках существующих программ подготовки. В будущем рассматриваем создание отдельного направления по беспилотным летательным аппаратам.
Сейчас в МАИ уже существуют различные программы дополнительного образования по эксплуатации, разработке и программированию беспилотников для широкого круга целевых аудиторий: от школьников до специалистов компаний - лидеров рынка БПЛА.
Как МАИ отбирает своих абитуриентов? И куда податься современному школьнику, чтобы раскрыть инженерные способности?
Михаил Погосян: Мы уделяем большое внимание работе со школьниками. В 2019 году мы создали школу в структуре Московского авиационного института -
Предуниверсарий МАИ, куда можно поступить, начиная с восьмого класса. В этом году в Предуниверсарии МАИ состоялся первый выпуск, и мы очень довольны результатами, которых удалось достичь. Средний балл ЕГЭ у наших выпускников существенно превышает средний балл по Москве, при этом у нас в первом же выпуске появились стобалльники.
Кроме того, на площадке МАИ действует Детский технопарк "Траектория взлета", где школьники занимаются IT-разработкой, 3D-моделированием, робототехникой, изучают аддитивные технологии, искусственный интеллект, беспилотники и многое другое. Занятия в технопарке дают школьникам возможность осознанно подойти к выбору будущей профессии и более целенаправленно готовиться к поступлению в вуз.
Ваш вуз один из лидеров по приему целевиков. Какие компании ждут "маевцев"?
Михаил Погосян: С точки зрения целевого приема МАИ - один из крупнейших вузов России. Общий целевой набор в МАИ в 2020 году составил более 450 человек. Среди работодателей в первую очередь следует выделить Объединенную авиастроительную корпорацию и Объединенную двигателестроительную корпорацию, холдинг "Вертолеты России" и целый ряд предприятий, входящих в структуру "Роскосмоса". Взаимодействие с заказчиками целевых студентов не заканчивается в момент их поступления: мы совместно формируем их дальнейшую образовательную траекторию и требования к индивидуальной подготовке. Один из примеров такой совместной работы - образовательная программа МАИ и Госкорпорации "Ростех" "Крылья Ростеха". Недавно она признана одной из лучших социальных инициатив России 2020-2021 годов в категории "Образование и наука".
Кто такой инженер будущего? Что ему нужно знать и уметь?
Михаил Погосян: Есть три основных требования к инженеру будущего. Первое - высокий уровень знания современных технологий. Второе - умение работать в цифровой среде. Наконец, третье - это навыки командной работы, умение участвовать в комплексных проектах и способность так организовать работу команды, чтобы получить результат. Каждому из этих навыков мы уделяем внимание при подготовке студентов.
Кроме этого, необходимо разбираться и в смежных дисциплинах, чтобы решать задачи, находящиеся на границе различных направлений, быть мобильным, оперативно ориентироваться в информационных потоках, обладать гибким мышлением и компетенциями "4К" - креативность, критика, коммуникация и коллаборация.
Сегодня на инженерные специальности увеличивают количество бюджетных мест. Эта тенденция надолго?
Михаил Погосян: Постоянно изменяющийся технологический ландшафт, связанный с цифровой трансформацией, с одной стороны, предъявляет требования к подготовке большего количества специалистов, а с другой - создает новые рабочие места в индустрии. Уверен, что в ближайший период эта тенденция останется актуальной.