Академик РАН Михаил Погосян рассказал о беспилотниках и инженерах будущего

В России разрабатывается новая концепция обучения специалистов для авиастроения. Поручение подготовить ее дал премьер-министр Михаил Мишустин. Срок - до 1 апреля 2022 года. За это время минобрнауки вместе с экспертами и ведущими вузами отрасли подробно проанализирует все программы подготовки специалистов для самой крылатой отрасли.

Почему сегодня это приоритетная задача для страны? Кто и как будет управлять беспилотниками? Как школьнику понять, что его призвание - инженер? На вопросы "Российской газеты" отвечает авиаконструктор, ректор Московского авиационного института, академик РАН Михаил Погосян.

Михаил Асланович, в разгаре приемная кампания. Уже понятно, что в топе? Какие направления в МАИ самые популярные?

Михаил Погосян: Высокой популярностью среди абитуриентов пользуются традиционные направления подготовки - авиастроение, ракетно-космические системы. Также среди наиболее востребованных направлений - информационные технологии. МАИ - один из ведущих вузов по подготовке специалистов в данной области как для высокотехнологичных отраслей промышленности, так и для IT-сектора. Подход МАИ в организации образовательной деятельности имеет в своей основе практико-ориентированную систему. Мы активно привлекаем студентов к научным исследованиям и реальным проектам, чтобы по окончании университета они имели не только базовые знания, но и практические навыки, которые будут необходимы им в работе. Мы тесно взаимодействуем с индустриальными партнерами, чтобы более четко определять будущие карьерные траектории наших выпускников и давать им как можно больше необходимых навыков.

В этом году, так же как и в прошлом, прием в университет организован в онлайн-режиме. Все абитуриенты могут подать заявление в личном кабинете на сайте приемной комиссии МАИ или через портал госуслуг.

Минобрнауки разработает новый подход к обучению профессионалов в авиастроении. Почему это важно?

Михаил Погосян: Авиастроение - одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики. Цифровая трансформация привела к внедрению большого количества новых технологий в процесс создания и эксплуатации современной авиационной техники. Поэтому от квалификации кадров в значительной степени будет зависеть, насколько успешно мы будем конкурировать на мировом рынке авиационной техники. МАИ сегодня готовит в первую очередь специалистов с глубокими знаниями и практическими навыками, необходимыми для развития авиастроения в соответствии с современными тенденциями. Это навыки в области математического моделирования, комплексного проектирования и сертификации конструкций из композиционных материалов, интеграции технических систем, беспилотных летательных аппаратов, малых космических аппаратов, электрификации инженерных систем и целого ряда других направлений.

От подготовки кадров зависит, насколько успешно Россия будет конкурировать на мировом рынке авиационной техники

Сегодня воздушное пространство завоевывают беспилотники. Уже сейчас они доставляют грузы, ведут мониторинг местности, помогают искать людей. Не за горами - пассажирские беспилотники. Кто будет управлять ими?

Михаил Погосян: В МАИ с 2017 года работает центр "Беспилотные летательные аппараты". В его задачи входят исследование рынка и определение областей, где применение такого рода аппаратов будет экономически эффективным, участие в различных проектах по созданию беспилотной авиационной техники, подготовка кадров и разработка сертификационных требований к БПЛА. Последнее будет являться одним из ключевых факторов в создании современной системы управления воздушным движением беспилотной авиационной техники. Востребованы будут специалисты по проектированию беспилотников, по управлению трафиком, обработке данных, а также операторы беспилотных авиационных систем. Все эти направления мы активно развиваем в рамках существующих программ подготовки. В будущем рассматриваем создание отдельного направления по беспилотным летательным аппаратам.

Сейчас в МАИ уже существуют различные программы дополнительного образования по эксплуатации, разработке и программированию беспилотников для широкого круга целевых аудиторий: от школьников до специалистов компаний - лидеров рынка БПЛА.

Как МАИ отбирает своих абитуриентов? И куда податься современному школьнику, чтобы раскрыть инженерные способности?

Михаил Погосян: Мы уделяем большое внимание работе со школьниками. В 2019 году мы создали школу в структуре Московского авиационного института -

Предуниверсарий МАИ, куда можно поступить, начиная с восьмого класса. В этом году в Предуниверсарии МАИ состоялся первый выпуск, и мы очень довольны результатами, которых удалось достичь. Средний балл ЕГЭ у наших выпускников существенно превышает средний балл по Москве, при этом у нас в первом же выпуске появились стобалльники.

Кроме того, на площадке МАИ действует Детский технопарк "Траектория взлета", где школьники занимаются IT-разработкой, 3D-моделированием, робототехникой, изучают аддитивные технологии, искусственный интеллект, беспилотники и многое другое. Занятия в технопарке дают школьникам возможность осознанно подойти к выбору будущей профессии и более целенаправленно готовиться к поступлению в вуз.

Ваш вуз один из лидеров по приему целевиков. Какие компании ждут "маевцев"?

Михаил Погосян: С точки зрения целевого приема МАИ - один из крупнейших вузов России. Общий целевой набор в МАИ в 2020 году составил более 450 человек. Среди работодателей в первую очередь следует выделить Объединенную авиастроительную корпорацию и Объединенную двигателестроительную корпорацию, холдинг "Вертолеты России" и целый ряд предприятий, входящих в структуру "Роскосмоса". Взаимодействие с заказчиками целевых студентов не заканчивается в момент их поступления: мы совместно формируем их дальнейшую образовательную траекторию и требования к индивидуальной подготовке. Один из примеров такой совместной работы - образовательная программа МАИ и Госкорпорации "Ростех" "Крылья Ростеха". Недавно она признана одной из лучших социальных инициатив России 2020-2021 годов в категории "Образование и наука".

Кто такой инженер будущего? Что ему нужно знать и уметь?

Михаил Погосян: Есть три основных требования к инженеру будущего. Первое - высокий уровень знания современных технологий. Второе - умение работать в цифровой среде. Наконец, третье - это навыки командной работы, умение участвовать в комплексных проектах и способность так организовать работу команды, чтобы получить результат. Каждому из этих навыков мы уделяем внимание при подготовке студентов.

Кроме этого, необходимо разбираться и в смежных дисциплинах, чтобы решать задачи, находящиеся на границе различных направлений, быть мобильным, оперативно ориентироваться в информационных потоках, обладать гибким мышлением и компетенциями "4К" - креативность, критика, коммуникация и коллаборация.

Сегодня на инженерные специальности увеличивают количество бюджетных мест. Эта тенденция надолго?

Михаил Погосян: Постоянно изменяющийся технологический ландшафт, связанный с цифровой трансформацией, с одной стороны, предъявляет требования к подготовке большего количества специалистов, а с другой - создает новые рабочие места в индустрии. Уверен, что в ближайший период эта тенденция останется актуальной.