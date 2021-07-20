Испания отказалась от использования вакцины AstraZeneca

Испания больше не будет покупать вакцину, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca. В министерстве здравоохранения страны РИА Новости рассказали, что сейчас препарат используют в автономных сообществах, где завершают вакцинацию жителей старше 60 лет.

В королевство успели привезти 10 миллионов доз данного препарата. Одну дозу получили 5 миллионов человек, обе дозы - 3,9 миллиона. Остатки передадут третьим странам, сообщает ТАСС.

Вакцинация от COVID-19 началась в Испании 27 декабря прошлого года. Согласно последним данным, 50 процентов жителей страны полностью привиты от коронавируса. Молодых людей среди них немного.

Тем временем Южная Корея решила повысить возрастной порог для вакцинации населения препаратом AstraZeneca до 50 лет. "Мы оценили риск возникновения тромбоза после применения вакцины и приняли соответствующее решение в пользу гарантии безопасности наших граждан", - подчеркнули в агентстве по контролю за распространением заболеваний.

Ранее в Республике Корея после прививки скончался 30-летний мужчина. Перед смертью он жаловался на сильную головную боль и рвоту. Проведенное расследование показало, что причиной смерти стал тромбоз, спровоцированный вакциной AstraZeneca. Такие случаи имели место в других странах.