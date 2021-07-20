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20.07.2021 19:45
Рубрика: Общество

Как гениальная музыка лечит эпилепсию

Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8513)
Еще в 90-е годы прошлого века ученые обнаружили, что творения австрийского гения дают целый букет благотворных эффектов: успокаивают, снимают боль, снижают давление, усиливают выработку гормона удовольствия дофамина. А сообщение, что Моцарт может помочь при эпилепсии, вообще стало мировой сенсацией. Но важно было понять, каков механизм? И почему - Моцарт?
Не всякая симфония может стать "универсальной таблеткой". Фото: Sunny Graph / iStock Не всякая симфония может стать "универсальной таблеткой". Фото: Sunny Graph / iStock
Не всякая симфония может стать "универсальной таблеткой". Фото: Sunny Graph / iStock

Разобраться в феномене попробовала группа чешских ученых под руководством Ивана Ректора. В эксперименте пациенты прослушивали сонату Моцарта для двух фортепиано и симфонию N 94 Гайдна. Принципиально важно, что активность мозга фиксировалась не на обычных ЭЭГ, а с помощью вживленных в мозг электродов. Ученых интересовали так называемые эпилептиформные разряды - электрические волны, которые, как считают нейрофизиологи, связаны с эпилепсией.

Фото: iStock
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- Эффект от прослушивания сильно различался, - рассказал профессор Ректор. - Моцарт снизил число эпилептиформных разрядов на 32 процента, а Гайдн увеличил на 45 процентов.

Введенные в мозг электроды позволили понять, как и где работает "эффект Моцарта". Оказалось, что опасная активность снизилась не в лимбической зоне, которая отвечает за эмоциональное восприятие, а в височной, где расположены слуховые центры. То есть именно акустические особенности музыки Моцарта влияют на мозговые волны, ответственные за сокращение опасных разрядов.

Авторы исследования считают, что результаты их работы помогут в индивидуальной музыкальной терапии для предотвращения и контроля эпилептических припадков.

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