Ковчег с частицей мощей святого Александра Невского доставят в Гомель

Ковчег с частицей мощей великого полководца, легендарного политика и мыслителя, святого и небесного покровителя Руси Александра Невского ожидают в Гомеле уже в ближайший четверг. Святыню православного мира, информирует БЕЛТА, доставят по случаю празднования 800-летия князя, который родился в Переславле-Залесском в 1221 году.

Она будет доступна для молитвенного поклонения верующих в Петропавловском кафедральном соборе по 24 июля. А далее ковчег со святыней прибудет в Могилев, сообщает агентство, уточняя, что проект реализуется по инициативе Русской православной церкви при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира.

Если следовать фактам, изложенным в исторических летописях, Александр Невский - одаренный воин, он не проиграл ни единого сражения, причем часто одерживал верх в битвах с более сильным противником и, по оценке историков, стал одним из культурных символов, олицетворяющих как стратегический ум полководца, так и личное мужество и самоотверженность.

Для истории братства двух славянских народов имя святого благоверного князя имеет особое значение, подчеркнули агентству и в Гомельской епархии. Ведь свой вклад в победу над немецкими рыцарями на Чудском озере внесли и белорусы: в знаменитом Ледовом побоище 1242 года в составе русской рати участвовали полоцкие и витебские ратники.

А еще за три года до этого, будучи князем новгородским, Александр заключил союзный договор с полоцким князем Брячиславом Васильевичем, который по обыкновению тех времен сопровождался его женитьбой на дочери князя Брячислава Александре. Обручение состоялось в Витебске, а венчание в Торопце, сообщают страницы истории. По оценке советского исследователя средневековой России Владимира Пашуто, этот брак имел большое политическое значение, ведь он скреплял союз двух исконно братских земель.

Кстати, знатоки былых времен напоминают, что князь был еще и великим путешественником. После смерти своего отца он пол земного шара проехал, почти всю Евразию, чтобы в Каракоруме получить ярлык на княжение.

А еще, оказывается, он заслуживает и почетного звания полярника. Ведь тысячи километров - до Урала и за Урал - простиралась в ту эпоху Новгородская республика. И в 1256 году Александр совершает знаменитый северный полярный поход, доходит до Киян-моря, что по русской традиции означал океан. Можно утверждать, полагают исследователи, что князь стал первым путешественником, который ушел с войском за Полярный круг. А поскольку передвигались войны Александра на лыжах, то можно утверждать, что и сегодня весь мир ходит на наших "новгородских лыжах", шутят местные краеведы.

Что же касается крестного хода, который проходит по белорусским городам, то он связан с жизнью и деятельностью князя и тем местам, где находятся храмы Александра Невского, пояснило агентство.