Матвиенко выразила соболезнования в связи с последствиями наводнения в Бельгии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в Бельгии, которые повлекли многочисленные человеческие жертвы.

"От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями масштабных наводнений в южных и восточных районах Бельгии", - приводит пресс-служба Совфеда текст телеграммы, который Матвиенко направила председателю сената парламента Бельгии Стефани Д'Хозе.

Спикер СФ попросила бельгийскую коллегу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от разгула стихии.

Власти Бельгии объявили 20 июля национальный траур по погибшим на прошлой неделе при наводнении. Согласно последним данным, проливные дожди и вышедшие из берегов реки привели к обрушению десятков домов, что привело к смерти как минимум 31 человека. Еще 70 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Помимо Бельгии, стихия затронула Германию, Нидерланды, Люксембург и Австрию.