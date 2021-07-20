В Бельгии объявили национальный траур по погибшим при наводнении

Власти Бельгии объявили сегодня национальный траур по погибшим на прошлой неделе при наводнении. Согласно последним данным, проливные дожди и вышедшие из берегов реки привели к обрушению десятков домов, что привело к смерти как минимум 31 человека. Еще 70 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ровно в полдень в Бельгии прошла минута молчания по погибшим. По всей стране приспущены флаги. Официальная церемония прошла в местечке Вервье в присутствии короля бельгийцев Филиппа и премьер-министра Александера де Кроо. Они встретились со спасателями и пострадавшими от наводнения. В связи с траурными мероприятиями будет также ограничено празднование Дня Бельгии, который отмечается 21 июля.

Как пишет Le Figaro, национальный траур объявлен в Бельгии впервые с 2016 года. Тогда жители королевства скорбели три дня в связи с нападением террористов, от рук которых погибли 32 человека, свыше 340 пострадали.