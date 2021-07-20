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20.07.2021 19:54
Рубрика: Общество

Ученые предложили утилизировать пластик с помощью насекомых

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8513)
Биотехнологи из технопарка "Якутия" разработали проект портативной станции по утилизации пластика с помощью насекомых. По словам его руководителя, аспиранта Якутского НИИ сельского хозяйства Евгения Попова, контейнера размером с небольшой чемодан хватит, чтобы переработать бытовой пластик семьи из трех-четырех человек. На ежегодной республиканской выставке Sakha Innovation 2021 Попов с проектом "Ксенос" был признан лучшим изобретателем.

- Сейчас мы работаем с хорошо известными насекомыми, которые могут поедать пластик, - говорит Попов. - Скажем, личинки жука zophobas morio - пища для рептилий, они продаются в любом зоомагазине. Но если покупатель по незнанию поместит их в контейнер из-под "Доширака", то может обнаружить, что посудину они попросту съели.

Неэкологичную упаковку обложат повышенным экосбором

Ученые изучают "производительность труда" этих насекомых при разных температурах, подбирают оптимальные режимы. А в разработке находятся еще несколько утилизаторов полистирола, в частности, большой мучной хрущак и восковая огневка, которой по зубам даже плотные полиэтиленовые пакеты.

- Это моль, но она считается вредителем, поскольку питается сотами, которые строят пчелы. Ее гусеницы научились перерабатывать не только пчелиный воск, но и полиэтилен. Сто таких едоков за 10-12 часов съедают примерно сто грамм пластика. Так что вредитель может принести и пользу, - поясняет Евгений Попов.

По его словам, работа с насекомыми - только начальная стадия большого проекта. Они всего лишь задают направление исследований. Ученым предстоит разобраться в механизме их аппетита именно к пластику. Дело в том, что гусеницы его поедают, а дальше в дело вступают содержащиеся в их кишечниках бактерии, которые расщепляют эти сложные полимеры. Поэтому команда, в составе которой помимо Попова работают Валерия Кривогорницына и Иван Сокольников, сотрудничает с коллегами-микробиологами.

Сто гусениц за 10-12 часов съедают сто грамм пластика. Так что вредитель может принести и пользу

- Надо найти компоненты микроорганизмов, с помощью которых насекомые перерабатывают полимеры, а затем научиться их искусственно культивировать. Тогда можно растворять пластик вообще без участия насекомых. Более того, если секвенировать бактерию и найти геном, отвечающий за тот или иной фермент, можно получить чистый продукт. Достаточно полить им пластик, которым переполняются свалки, и этот мусор превратится в углекислый газ и воду, - говорит ученый.

Участники проекта отмечают, что подобные исследования ведутся в разных странах, особенно в Азии, где проблема пластика стоит особенно остро.

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