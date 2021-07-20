Пилот Ан-28 рассказал, как спас людей при жесткой посадке под Томском

Новости

Дожди затопили метро в столице Болгарии 11:19
В Госдуме посоветовали Порошенко прекратить угрожать Крыму 11:17
Намаз в честь Курбан-байрама в Казани прочитали на открытом воздухе 11:10
Россия получила иностранные заказы на МиГ-35 11:00
Курс биткоина рухнул ниже 30 тысяч долларов 10:55
В Москве начали строить мост Северного дублера Кутузовского проспекта 10:54
Врач предупредил о бесконечности постковидного синдрома 10:47
Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 млрд рублей 10:44
Под Смоленском военный убил прохожего бордюрным камнем 10:39
МОК утвердил изменение олимпийского девиза 10:38
В столичном регионе участились несчастные случаи на железной дороге 10:37
Московские бизнесмены смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг 10:29
Посол Китая на Украине написал письмо арестованному Медведчуку 10:25
По факту жесткой посадки самолета на Ямале возбуждено дело 10:22
МЭР увеличит число получателей льготных кредитов по программе 1764 10:08
Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам 10:06
В Курбан-байрам праздничные намазы прошли в 600 мечетях Башкирии 10:06
Новый радар в Крыму возьмет под контроль Атлантику 10:03
Проект "Московское долголетие" возвращается в офлайн 10:02
В Кургане накажут пьяного пассажира самолета 09:54
На Чукотке два детских сада закрыли на карантин из-за COVID-19 09:53
В Приморье двух пассажиров сняли с самолета из-за ссоры за место 09:51
Президент МОК назвал сумму затрат на Олимпиаду в Токио 09:47
В Тюмени пьяный водитель "Газели" спровоцировал ДТП с погибшими 09:47
Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом 09:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсуждают развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсуждают развитие календаря прививок в условиях COVID-19
С каким ЕГЭ примут в вуз
С каким ЕГЭ примут в вуз
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 10:44
Рубрика: Происшествия

Пилот Ан-28 рассказал, как спас людей при жесткой посадке под Томском

Текст: Никита Зайков (Томск)
Анатолий Прытков, командир экипажа Ан-28, совершившего жесткую посадку в тайге на территории Томской области, рассказал, что произошло в тот день с самолетом и почему не считает себя героем. Как передает KP.RU, пилот не ждет от руководства авиакомпании никаких премий.

Напомним, ЧП произошло 16 июля, примерно через полчаса после того, как Ан-28 вылетел из города Кедровый в аэропорт областного центра. Однако до Томска самолет, на борту которого находились полтора десятка пассажиров и четыре члена экипажа, не дотянул. Сигнал воздушного судна пропал с радаров, связи с экипажем тоже не было. Казалось, произошла трагедия.

В реку в Иванове упал самолет

- Мы зашли в густое облако и произошло обледенение. Отказ двигателя, - вспоминает Анатолий Прытков. - Однако Ан-28 тем и прекрасен, что на нем есть шанс вытянуть на винтах и крыльях. Но я это чудом не называю. Если там наверху решили, что этим ребятам еще можно полетать, а пассажирам надо жить, то все будет хорошо. Так и вышло.

Пассажиры еще до предупреждений от экипажа поняли, что с самолетом что-то не так - звук двигателей стих. Опасения подтвердились, когда их попросили пристегнуться и самым тщательным образом проверить надежность ремней.

По словам Анатолий Прыткова, выбирая импровизированную площадку для посадки, он искал место с наиболее тонкими деревьями. А когда шасси коснулись земли и стали словно бы зарываться, командир понял - сели в болото. В итоге из-за отсутствия твердой поверхности самолет перевернулся на крышу, но предосторожность с ремнями сработала: все, кто находился в салоне, повисли в креслах вниз головой, но практически не пострадали.

- Анатолий выбрался из кабины и мы бросились вытаскивать пассажиров, - рассказывает второй пилот самолета Фарух Хасанов. - Доставали всех, отводили на безопасное расстояние. И только когда вывели всех, то обратили внимание, что у командира сильно распухла нога. Это был перелом.

По сигналу аварийного маячка спасатели на вертолетах сумели обнаружить место жесткой посадки, увидели дым и перевернувшееся воздушное судно. Даже вертолету приземлиться в этом месте было непросто, каково же было удивление подоспевших на помощь спасателей, когда им навстречу, хромая, вышел Анатолий Прытков и сообщил: "Все нормально, все живы!".

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане, пилоты живы

Сейчас 58-летний командир экипажа находится в больнице. Зато пассажиры живы и здоровы. Надежда Селюта отдыхает в Турции: она села в Ан-28 чтобы потом из Томска улететь до Москвы и дальше к морю. Юная Дарья Солодкина, как и хотела, подает документы в университет и сделает все возможное, чтобы стать учителем начальных классов. А 23-летний спортсмен Роман Макеев, написавший в воздухе прощальное сообщение невесте, продолжает тренировки. У каждого своя история, и благодаря профессионализму пилотов она получит продолжение.

- Самочувствие прекрасное, - заверяет Анатолий Прытков. - Уже хочу летать и продолжу в любом случае. Спасибо всем большое за поддержку и переживания. Но разве я герой? Просто мои пассажиры всегда должны быть живыми.

Командир экипажа жалуется лишь на больничную скуку да отсутствие под рукой хорошей книги.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область

Главное сегодня

В Совфеде прокомментировали обещание Порошенко "отобрать Крым"
Россия получила новые заявки на истребители Су-35
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
МОК утвердил изменение олимпийского девиза
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста
Почему на дорогах в Подмосковье медленно снижается аварийность