Пилот Ан-28 рассказал, как спас людей при жесткой посадке под Томском

Напомним, ЧП произошло 16 июля, примерно через полчаса после того, как Ан-28 вылетел из города Кедровый в аэропорт областного центра. Однако до Томска самолет, на борту которого находились полтора десятка пассажиров и четыре члена экипажа, не дотянул. Сигнал воздушного судна пропал с радаров, связи с экипажем тоже не было. Казалось, произошла трагедия.

- Мы зашли в густое облако и произошло обледенение. Отказ двигателя, - вспоминает Анатолий Прытков. - Однако Ан-28 тем и прекрасен, что на нем есть шанс вытянуть на винтах и крыльях. Но я это чудом не называю. Если там наверху решили, что этим ребятам еще можно полетать, а пассажирам надо жить, то все будет хорошо. Так и вышло.

Пассажиры еще до предупреждений от экипажа поняли, что с самолетом что-то не так - звук двигателей стих. Опасения подтвердились, когда их попросили пристегнуться и самым тщательным образом проверить надежность ремней.

По словам Анатолий Прыткова, выбирая импровизированную площадку для посадки, он искал место с наиболее тонкими деревьями. А когда шасси коснулись земли и стали словно бы зарываться, командир понял - сели в болото. В итоге из-за отсутствия твердой поверхности самолет перевернулся на крышу, но предосторожность с ремнями сработала: все, кто находился в салоне, повисли в креслах вниз головой, но практически не пострадали.

- Анатолий выбрался из кабины и мы бросились вытаскивать пассажиров, - рассказывает второй пилот самолета Фарух Хасанов. - Доставали всех, отводили на безопасное расстояние. И только когда вывели всех, то обратили внимание, что у командира сильно распухла нога. Это был перелом.

По сигналу аварийного маячка спасатели на вертолетах сумели обнаружить место жесткой посадки, увидели дым и перевернувшееся воздушное судно. Даже вертолету приземлиться в этом месте было непросто, каково же было удивление подоспевших на помощь спасателей, когда им навстречу, хромая, вышел Анатолий Прытков и сообщил: "Все нормально, все живы!".

Сейчас 58-летний командир экипажа находится в больнице. Зато пассажиры живы и здоровы. Надежда Селюта отдыхает в Турции: она села в Ан-28 чтобы потом из Томска улететь до Москвы и дальше к морю. Юная Дарья Солодкина, как и хотела, подает документы в университет и сделает все возможное, чтобы стать учителем начальных классов. А 23-летний спортсмен Роман Макеев, написавший в воздухе прощальное сообщение невесте, продолжает тренировки. У каждого своя история, и благодаря профессионализму пилотов она получит продолжение.

- Самочувствие прекрасное, - заверяет Анатолий Прытков. - Уже хочу летать и продолжу в любом случае. Спасибо всем большое за поддержку и переживания. Но разве я герой? Просто мои пассажиры всегда должны быть живыми.

Командир экипажа жалуется лишь на больничную скуку да отсутствие под рукой хорошей книги.