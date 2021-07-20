В Карелии подтвердили невиновность чиновников по "сямозерскому делу"

Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор в отношении действующего руководителя регионального Роспотребнадзора Людмилы Котович и экс-главы ведомства Анатолия Коваленко.

Об этом сообщает "Интерфакс". Оспаривала оправдательный приговор прокуратура республики, которая в апреле нынешнего года снова подала апелляцию на приговор Анатолию Коваленко и Людмиле Котович. Обвинение просило для них по шесть лет колонии-поселения. Но судья Петрозаводского городского суда не нашла в их действиях состава преступления и оправдала.

Напомним, ЧП случилось пять лет назад. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились в несанкционированное водное путешествие. Из-за ветра и шторма лодки перевернулись, утонули 14 подростков.

Сроки получили главные фигуранты уголовное дела - владелец лагеря и ее заместитель. Они уже отбывают срок наказания.

Решение Верховного суда Карелии по Людмиле Котович и Анатолию Коваленко может быть обжаловано.