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20.07.2021 09:42
Рубрика: Происшествия

Прокуратура: В жутком ДТП в Севастополе погибли четыре жителя Москвы

Текст: Илья Изотов (Севастополь)

Жертвами страшной автокатастрофы на автодороге Ялта-Севастополь, что произошла накануне у горы Гасфорта, стали четыре жителя Москвы. Это водитель протараненного грузовиком легкового автомобиля Renault, его 48-летняя супруга, а также их дети - 18-летняя дочь и 15-летний сын. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
В Севастополе возбудили дело о гибели пяти человек в ДТП с грузовиком

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, которое накануне вечером возбуждено следственным комитетом РФ по факту гибели пяти человек в ДТП.

Напомним, 39-летний водитель грузовик Mercedes-Benz Actros сначала протаранил ехавшие в одном с ним направлении микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и легковушку Daewoo Nexia. А потом вылетел на встречную полосу и там врезался в автомобили Renault, Hyundai и Nissan. Многотонный грузовик протащил Renault по проезжей части около 700 метров. В результате машина превратилась в груду искореженного металла, и шансов выжить у находившихся там москвичей не было. Грузовик вылетел в кювет, и его водитель тоже скончался.

Севастопольский межрайонный следственный отдел ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю завел уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

- Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, - напомнили в надзорном ведомстве. - Будет дана оценка полноты исполнения требований закона в деятельности коммерческой организации, которой принадлежал грузовой автомобиль и сотрудником которой был его водитель.

На место происшествия выезжали прокурор Севастополя Марк Большедворский. Проведение проверки поручено прокуратуре Балаклавского района.

Фото: УМВД по Севастополю
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