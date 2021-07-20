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20.07.2021 05:36
Рубрика: В мире

Reuters: США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2"

Соединенные Штаты и Германия в ближайшие дни объявят о достижении согласия по спорным вопросам, касающимся трубопровода "Северный поток-2". Такую информацию распространило агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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По их данным, стороны приближаются к соглашению, которое позволит избежать возобновления американских санкций в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG, пишет ТАСС. Один из источников заявил, что "ситуация выглядит хорошо".

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в Вашингтон заявила, что позиции Германии и США по проекту "Северный поток-2" различаются. Наличие разногласий признал и президент США Джо Байден, отметив, что даже друзья могут расходиться во мнении.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил в июле, что строительство завершится к концу августа. По его словам, осталось достроить 2% газопровода, которые относятся к одной из цепочек.

В мире США В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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