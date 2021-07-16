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16.07.2021 01:42
Рубрика: Экономика

Меркель и Байден не согласились в оценках проекта "Северный поток-2"

Фото: AP Photo / Susan Walsh Фото: AP Photo / Susan Walsh
Фото: AP Photo / Susan Walsh

Позиции Германии и США по проекту "Северный поток-2" различаются. С таким заявлением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

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Наличие разногласий с Берлином по этому вопросу признал и нынешний глава Белого дома, пишет РИА Новости. Байден отметил, что даже друзья могут расходиться во мнении.

Ранее сообщалось, что Германия выдала все разрешения на возведение "Северного потока-2". Проектом предусмотрено строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток-2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

Завершить строительство газопровода рассчитывают к концу августа. Об этом рассказал глава компании Маттиас Варниг. Он отметил, что 98 процентов работ по проекту выполнено. Одна из линий полностью построена, по второй ветке работы в стадии завершения. Запущен процесс технической приемки, пояснили в минэкономики Германии.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Германия В мире США Газопровод "Северный поток-2"

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