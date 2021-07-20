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20.07.2021 15:30
Рубрика: Легковые авто

Североамериканский Volkswagen Passat снимут с производства без замены

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Концерн Volkswagen полностью откажется от производства седана среднего класса Passat в его североамериканской ипостаси в 2022 году, пишет Reuters.

Фото: autohome.com.cn
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Спрос на традиционные легковушки в США продолжает падать, поэтому прямого наследника у Passat здесь не будет - освободившиеся мощности на заводе в Чаттануге (штат Теннесси) загрузят новым кроссовером.

В честь скорой "отставки" американского Passat компания представила его прощальную версию Limited Edition, ее выпустят тиражом 1973 экземпляра - в этом числе заключен год появления самого первого Passat в ФРГ. Limited Edition имеет ряд стилевых особенностей снаружи и внутри - в частности, 18-дюймовые колеса особого дизайна, черные корпуса боковых зеркал, номерную табличку и специальные коврики в салоне.

Passat продается на американском рынке с 1974 года, причем первые поколения модели в этом регионе назывались Dasher и Quantum. Имя Passat в США и Канаде начало использоваться только с генерации B3 1990 года.

Начиная с 2011 года Volkswagen производит для Северной Америки оригинальный Passat, который крупнее одноименной европейской модели и опирается на платформу PQ46, берущую начало с нулевых годов. Нынешняя (модернизированная) версия "Пассата" для США и Канады производится с 2019 года. На заводе в Чаттануге за 10 лет выпустили 700 000 таких седанов. Такой же крупный Passat параллельно производится и продается в Китае.

В настоящее время на площадке в Теннесси производится также кроссовер Atlas (известен в России под именем Teramont), в 2022 году на конвейер встанет электрокроссовер ID.4.

Европейский Passat сохранится в гамме Volkswagen, но в следующем поколении он станет большим универсалом, от седана откажутся. Китайский вариант модели также продолжат выпускать.

#Volkswagen