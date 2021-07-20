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20.07.2021 11:03
Рубрика: Коммерческий транспорт

"Шпионы" узнали, каким будет салон доступной версии нового Toyota Tundra

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Toyota по-прежнему не называет дату премьеры нового поколения пикапа Tundra, и пока в компании придерживаются тактики сохранения максимальной интриги, "шпионы" не спят и сумели сфотографировать салон новинки.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На опубликованных Motor1 фото видны часть приборной панели, имеющей аналоговые шкалы, экран мультимедиа и блок управления климатом с компактным дисплеем и клавишами.

Ранее Toyota публиковала официальные тизеры салона, и на них дисплей мультимедиа был заметно крупнее, чем на "шпионских" фото. Это объясняется тем, что на официальных изображениях была представлена версия TRD, а на снимках прототипа - более доступная.

Также известно, что новое поколение Toyota Tundra можно будет заказать с панорамной крышей почти во весь потолок и задним стеклом, опускающимся при помощи электропривода.

Напомним, Tundra сменит поколение впервые за 15 лет. Рамный пикап, по предварительной информации, оснастят V6 3,5 литра и 10-ступенчатым "автоматом" - этот силовой агрегат дебютировал на Toyota Land Cruiser 300.

Фото: www.motor1.com
#Toyota