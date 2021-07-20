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20.07.2021 15:18
Рубрика: В мире

В Китае отменят все ограничения на рождение третьего ребенка

Текст: Александр Саможнев

Власти Китая приняли решение отменить ограничения на рождение третьего ребенка, включая штрафы, говорится в заявлении Госсовета КНР.

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По итогам заседания политбюро ЦК компартии Китая в мае этого года было распространено заявление, в котором говорится о планах ослабить политику контроля над рождаемостью, в том числе разрешить семейным парам иметь третьего ребенка.

По оценкам эксперта Академии социальных наук Китая Ван Чжиюна, разрешение заводить третьего ребенка в одной семье не приведет к демографическому взрыву. Правом воспользуются только финансово обеспеченные люди. Эта мера нужна для повышения низкого уровня рождаемости.

Согласно данным последней переписи, средний возраст населения составляет 38,8 лет, но большой проблемой для КНР остается растущий процент людей старше 60 лет. Так, на территории материкового Китая проживают 264 миллиона человек старше 60 лет (18,7 процента), в том числе в возрасте старше 65 лет - 190 миллионов (13,50 процента), передает РИА Новости.

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