Впервые в истории МАКС в летном показе участвует беспилотник

БАС-200 может развивать скорость до 160 км/ч и нести груз массой до 50 килограммов. Беспилотник способен летать до четырех часов на высотах не более 3900 метров. Как отметили в "Вертолетах России", это универсальный беспилотник, способный выполнять много задач.

"БАС-200 может применяться для выполнения широкого спектра авиационных работ: мониторинга местности, доставки грузов, выполнения поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ", - цитирует ТАСС сообщение холдинга.

Авиасалон будет открыт для посетителей с 21 по 25 июля в Жуковском. Каждый день запланировано не менее трех часов летной программы. Всего в ней будут задействованы около 80 самолетов и вертолетов. Зрители смогут увидеть как групповой, так и одиночный пилотаж.

Ранее на авиасалоне МАКС-2021 президенту Владимиру Путину показали новый легкий тактический истребитель пятого поколения.