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авиационно-космический салон
Рубрика: Экономика
20.07.2021 16:00
Текст: Евгения Думанская

Впервые в истории МАКС в летном показе участвует беспилотник

Беспилотник вертолетного типа БАС-200, разработанный холдингом "Вертолеты России", стал первым в истории авиасалона МАКС БПЛА, который принимает участие в летных показах. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга.

БАС-200 может развивать скорость до 160 км/ч и нести груз массой до 50 килограммов. Беспилотник способен летать до четырех часов на высотах не более 3900 метров. Как отметили в "Вертолетах России", это универсальный беспилотник, способный выполнять много задач.

Фото: twitter.com
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"БАС-200 может применяться для выполнения широкого спектра авиационных работ: мониторинга местности, доставки грузов, выполнения поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ", - цитирует ТАСС сообщение холдинга.

Авиасалон будет открыт для посетителей с 21 по 25 июля в Жуковском. Каждый день запланировано не менее трех часов летной программы. Всего в ней будут задействованы около 80 самолетов и вертолетов. Зрители смогут увидеть как групповой, так и одиночный пилотаж.

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