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21.07.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Илон Маск: зарядки Tesla Supercharger будут открыты для всех

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Глава компании Tesla заявил в своём аккаунте Twitter о том, что доступ к сети быстрых зарядных станций Supercharger будет открыт позднее в этом году для владельцев электрокаров других марок.

В настоящее время сеть быстрых зарядок Tesla по всему миру насчитывает более 25 тысяч станций.

Ранее "РГ" сообщала, что на их базе Илон Маск может запустить пункты быстрого общественного питания.

Напомним, что главным конкурентом Tesla Supercharger в Европе стала сеть Ionity, которая была создана усилиями нескольких крупных автопроизводителей: BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Volkswagen Group (в ноябре стратегическим партнёром стал концерн Hyundai Motor Group). Проект направлен на ускорение развития инфраструктуры и, как следствие, стимуляцию клиентов к покупке электрокаров.

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#Tesla