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21.07.2021 13:03
Рубрика: Легковые авто

Планы Chery покорить США провалились

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Chery. Фото: Пресс-служба Chery.
Фото: Пресс-служба Chery.

Китайские автомобили Chery не будут продавать в США, несмотря на то, что фирма-производитель добивалась этого последние семь лет. Выступающая дистрибьютором и партнером Chery в США калифорнийская фирма HAAH Automotive объявила о своем банкротстве.

Фото: Роспатент
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В HAAH Automotive говорят, что не видят пути вперед для проекта. В Северной Америке под новообразованными марками Vantas и T-GO планировалось предлагать кроссоверы Chery Exceed и линейку Tiggo.

Примечательно, что всего три месяца назад HAAH назначила новый срок выхода Chery в США - конец 2022 года. Казалось, ничего не предвещает скорого разорения компании.

В 2014 году инвесторы с энтузиазмом встретили идею поставки кроссоверов Chery в США и Канаду - и верили в нее. Однако торговая война между США и Китаем в 2018-2020 гг., а также пандемия коронавируса 2020-го сорвали план.

Заметим, в Северной Америке до сих пор официально не продаются автомобили ни одного из китайских национальных брендов. На титул первого автомобиля китайской марки, продающегося в США, претендовала также компания GAC Motor из Гуанчжоу, она несколько лет вынашивала планы по экспорту в Северную Америку и шесть раз подряд выставлялась на Детройтском мотор-шоу. В период торговой войны она заявила о приостановке проекта на неопределенный срок.

В России Chery продает некоторые из моделей гаммы Tiggo и Exceed. Последние у нас представлены под брендом CheryExceed.

#Chery