Chery забуксовала в США, но от планов по покорению рынка не отказывается

В 2021 году калифорнийский холдинг HAAH Automotive планировал запустить на рынке США продажи кроссоверов Chery и Exeed под брендами T-Go и Vantas соответственно, но, увы, планы изменились. В компании говорят, что причиной всему - пандемия.

HAAH сообщил о подписании с китайской компанией Sicar (100% "дочка" Chery) договора о намерениях. Другими словами, американский холдинг создаёт совместное предприятие с Sicar. Напомним, что в планах не только дистрибюция, но постройка завода по сборке машин на территории США. В HAAH говорят, что всё бы уже сдвинулось с мёртвой точки, но пандемия не позволила произвести всех возможных площадок для организации производства.

Первыми на рынок выйдут Vantas VX и TXL, но это случится только ближе к концу 2022 года. Причём первые машины будут импортными - собранными в Китае. Собственно, поэтому и не понятно, почему HAAH и Sicar берут на старт в Штатах целых полтора года.

Также примечателен тот факт, что HAAH пообещал не только кроссоверы, но и пикап. Пикапов пока в модельном ряду Chery, напомним, нет. Как и заявленного американской компанией электрокара.

Напомним, что модели, которые будут продаваться в США под брендом Vantas, в России представлены под маркой CheryExeed. В нашей стране уже продаётся кроссовер TXL, до конца года у дилеров должен появиться самый крупный представитель линейки - CheryExeed VX.