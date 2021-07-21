Старый аэропорт Хабаровска превратился в арт-пространство

Бывший терминал хабаровского аэропорта переоборудовали в новое творческое пространство StandArt-ДВ by KHV.

К его открытию АО "Хабаровский аэропорт" совместно с Дальневосточным художественным музеем, Хабаровским краевым музеем имени Н.И. Гродекова, центром современного искусства "Артсерватория" и краевой молодежной общественной организацией коренных малочисленных народов Севера "Феникс Амура" подготовили несколько выставок.

Напомним, что в октябре 2019 года в Хабаровске заработал новый терминал внутренних авиалиний. После того, как туда перевели все рейсы, было объявлено, что старое здание со временем превратится в культурный центр.

Генеральный директор АО "Международный аэропорт Хабаровск" Юрий Кондратчик признается, как именно будет использоваться освободившийся терминал решили не сразу.

- У нас есть проект комплексного развития аэропорта, он больше сконцентрирован на развитии инфраструктуры, но одна из задач, которая стояла перед нами, это как раз использование этого здания. Решили, что площадка должна работать не только на аэропорт, но и на город, на повышение туристической привлекательности. Мы надеемся, что эта площадка станет своеобразной витриной. Пассажир может, придя сюда, что-то посмотреть, и ему захочется уже посетить и Гродековский музей, и художественный, и "Артсерваторию". И вообще узнать больше о жизни Хабаровска, и о том, что здесь происходит, - рассказывает Юрий Константинович.

Директор терминала обещает, что в дальнейшем это пространство продолжит преображаться.

- Пока мы заполнили только один из залов. Будем постепенно открывать другие, проводить какие-то активности, экскурсии… Хотелось бы привлечь этой площадкой общественность. Чтобы люди сами начали генерировать интересные идеи, - отмечает Кондратчик.

В ближайшее время жители и гости Хабаровска смогут увидеть в бывшем терминале выставку "Дальневосточная палитра", в которой представлены картины из собрания ДВХМ, фотовыставку Петра Шимкевича "Забытое путешествие" (XIX век), работы хабаровской фотохудожницы Евгении Фенько и интерактивные экспонаты из центра современного искусства "Артсерватория". Экспозиции будут периодически меняться. Все партнеры StandArt-ДВ by KHV уже продумывают, чем еще можно удивить гостей.