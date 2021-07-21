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21.07.2021 12:17
Рубрика: Происшествия

Глава СК выслушал доклад о "частной тюрьме" в Ленинградской области

Текст: Наталья Козлова

В среду, 21 июля, руководитель СУ СК России по Ленинградской области представил главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину подробный доклад о расследовании уголовного дела, при расследовании которого была обнаружена частная тюрьма в Ленинградской области.

Бастрыкин негативно оценил работу регионального следствия

"Согласно материалам уголовного дела, выстрелы в потерпевшего производились из автомобиля, путь следования которого был установлен следователями. По полученным ранее данным, этот автомобиль проследовал в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе, территория вокруг которого была огорожена металлическим забором. В ходе осмотра строения был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми. По результатам целого комплекса экспертиз, проведенных в том числе с участием следователей-криминалистов ГУК СК России, следов пребывания людей в подвале не обнаружено", - заявили в региональном подразделении ведомства.

Следствие провело все необходимые мероприятия по исследованию помещений в рамках уголовного дела об убийстве. В настоящее время вход в подвал засыпан песком на основании обращения собственника строения в местную администрацию. Тем не менее Бастрыкин поручил следственным органам по Ленинградской области активизировать работу по раскрытию убийства и выяснить все обстоятельства, касающиеся этого бункера.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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