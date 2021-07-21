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21.07.2021 10:24
Рубрика: Происшествия

Следователи не нашли следов людей в "частной тюрьме" в Ленобласти

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Следственный комитет по Ленинградской области рассказал "РГ" о загадочном объекте, обнаруженном журналистами во Всеволожском районе региона. Версия, что это "частная тюрьма", не нашла подтверждения.

Напомним, в Сеть просочились кадры из бункера заброшенного коттеджа, где видны оборудованные камеры и двери с решетками.

Фото: Сергей Савостьянов
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В региональном СК сообщили, что по результатам экспертиз следов пребывания людей в подвале не обнаружено. Сам бункер много раз осматривали следователи и криминалисты, приезжали на обследование и специалисты из Главного управления криминалистики СК России. Из подвала было изъято свыше пятисот предметов, проведено более сотни экспертиз, среди них дактилоскопические, биологические, молекулярно-генетические. Ничего, что могло бы указывать на пребывание в подвале людей, не найдено.

Собственник дома никогда в самом здании не бывал. По крайней мере, именно так он сообщил следователям. Мужчину вызывали в СК по Ленобласти много раз. Выяснилось, что право собственности он оформил по просьбе знакомого, а этот знакомый обратился к нему от имени еще одного человека. Конечного собственника допросить следователи не могут по объективным обстоятельствам: он умер несколько лет назад.

Следователи продолжают выяснять, имеет ли загадочный бункер отношение к делу об убийстве авторитетного предпринимателя Бадро Шенгелия, совершенному в 2018 году. Бизнесмена расстреляли из автомобиля, а потом машина уехала в сторону этого самого заброшенного коттеджа с бункером.

В рамках расследования следователи пришли в дом, обнаружили, что он заброшен, но нашли подвал со странными конструкциями.

И хотя окончательного ответа на вопрос, что это за постройка, кому и зачем она нужна, найти не удалось, подвал засыпали. Инициатором стал собственник загадочного дома, работы выполнила администрация сельского поселения.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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