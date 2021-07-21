Российские компании подвели итоги работы на кинорынке в Каннах

В рамках рынка на платформе Marche работал виртуальный объединенный стенд отечественных кинематографистов - более 30 компаний представили свыше 60 проектов. Десять ведущих российских компаний провели свои презентации в видеоформате. Это СТВ, Planeta Inform, Art Pictures Distribution, All Media, Central Partnership, Mirsand Ltd., START, Proline Film, Russian World Vision, Sputnik Vostok Production.

Главными итогами стали сделки компаний. И вот те, о которых уже объявлено. Вслед за ними последуют и другие.

1. Официальный дистрибьютор по фильмам кинокомпании СТВ - компания Luminescence - подписала соглашение с дистрибьютором New Select о продаже сказочного фэнтези "Конек-Горбунок" на территорию Японии. Фильм-сказка собрал миллиардную кассу в России; недавно права на фильм были проданы на территорию США. Также компания закрыла сделку по научно-фантастическому боевику "Вратарь галактики" на территории Италии (дистрибьютор Koch) и Кореи (дистрибьютор Entermode). Анимационная комедия "Бука. Мое любимое чудище", уже успешно проданная в 97 стран мира, отправляется во Францию - соответствующее соглашение достигнуто с дистрибьютором Koba. Также компания в процессе подписания сделки по мультфильмам "Щелкунчик и волшебная флейта" и "Барбоскины на даче" - их увидят зрители Северной Америки.

2. Компания Rock Films через своего сейлз-агента Riverlet Films заключила сделку по продаже мировых авиаправ на фильм "Китобой" - режиссерский дебют Филиппа Юрьева, получивший Гран-при программы "Дни Венеции" на 77-м Венецианском кинофестивале. Кроме того, сейлз-агентом Loco Films, который занимается международными продажами фильма, заключаются новые сделки о реализации прав картины на новые территории (ранее фильм был реализован в США, Китай, Швейцарию, Португалию и другие страны). Дистрибьюторы и фестивальные отборщики проявили интерес к еще одному дебюту Rock Films - игровому фильму Эдуарда Жолнина "Земун". Продолжаются и продажи военной драмы Андрея Кравчука "Однажды в пустыне", релиз которой запланирован на февраль 2022 года.

3. Planeta Inform закрыла сделку по пакету хорроров ("Бывшая" и мистический триллер с отсылками к славянскому фольклору "Побочный эффект") на Индию и Тайвань. Кроме того, переговоры по фильму "Бывшая" ведутся с представителями Латинской Америки, где хорроры традиционно пользуются большой популярностью. В настоящий момент в Латинской Америке BF Distribution выпустил картину "Побочный Эффект" в прокат. Фильм собрал более 220 000$ в Мексике, в ближайшее время он выйдет в Чили, Аргентине и Колумбии. Как отметили в Planeta Inform, проекты компании в этом жанре вызывают интерес также в Японии и Юго-Восточной Азии, тогда как Северная Америка, Германия, Франция, Восточная Европа и Китай больше проявляют интерес к научной фантастике "Мы" (экранизация романа-антиутопии Евгения Замятина о тоталитарном обществе будущего) и военному кино "Крылья над Берлином", релиз которого запланирован на 2022 год.

4. Компания Russian World Vision достигла предварительных договоренностей о реализации прав на спортивную комедию "Нефутбол" и триллера "Домой!", действие которого разворачивается на фоне пандемии коронавируса, на территорию Латинской Америки. Также компания согласовала сделку по военному фильму "Красный призрак" на территорию MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Зрители Ближнего Востока и Северной Африки увидят и российский анимационный фильм "Огонек-Огниво".

5. RIKI Group объявила о партнерстве с немецкой компанией Sola Media - агент получил права на дистрибуцию анимационного фильма "Финник" и будет представлять картину в Великобритании и Ирландии, Австралии и Новой Зеландии, Германии и Италии, Польше, странах бывшей Югославии, Бенилюкса, Скандинавии, Южной Африки и других. Новая комедия от создателей вселенной Смешариков расскажет о невероятных приключениях Кристины, которой посчастливилось подружиться с домовым Финником. "Финник" выйдет одновременно в России и ряде стран в начале 2022 года. Авторитетный журнал Animation Magazine включил "Финника" в список предстоящих релизов, которые зрители не должны пропустить.

6. В компании START по итогам рынка отметили тенденцию роста интереса к их проектам со стороны французской аудитории. Так, в этом году уже два оригинальных проекта START вошли в шорт-лист официальных программ крупнейших ТВ-фестивалей Serie Series (драма об изнанке суррогатного материнства "Контейнер") и Series Mania (детективная комедия "Вампиры средней полосы"). На кинорынке Marche du Film эти сериалы вызвали интерес французских, немецких, польских, австралийских каналов и стриминговых площадок. На данный момент ведутся переговоры о продажах проектов.

7. Для Art Pictures Distribution рынок Marche du Film стал одним из ключевых в этом году. В компании отметили, что, несмотря на формат кинорынка, была предоставлена возможность показать и сериалы - премьеру комедии "Братья", спортивную драму "Рэгби", новый сезон уже известных рынку "Дылд" и другие. Проекты заинтересовали покупателей из Франции, США, Германии, Канады и с нескольких азиатских территорий. В рамках презентации компания также представила документальный фильм к 100-летию Сергея Бондарчука Battle, о котором писала "РГ".

8. Как отметили в компании All Media, самыми активными на их встречах были закупщики из Германии, Италии, Испании, Франции, США и Латинской Америки. Наибольший интерес вызвали фильмы "Литвяк" о советской летчице-истребителе Лидии Литвяк, самой результативной женщине-пилоте Второй мировой войны, "Подельники", "Небесная команда" и "Соври мне правду".

9. Central Partnership презентовала новый фильм "Декабрь" Клима Шипенко о последних днях жизни поэта Сергея Есенина, масштабный фильм-катастрофу "Огонь", захватывающий триллер "Ряд 19", военный фильм "Летчик" и находящийся в производстве хоррор "Ледяной демон".

10. Компания Mirsand Ltd. презентовала триллер "Хочу в игру", военный фильм режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев" и космическую драму о героизме советских космонавтов "Время первых". По словам представителей компании, интерес к фильмам проявили партнеры со всего мира.

11. Компания Proline Film представила зарубежным закупщикам уже признанные отечественным зрителем проекты именитого режиссера Александра Сокурова, который в этом году отметил 70-летний юбилей, - две части тетралогии на тему власти: "Фауст", снятый по мотивам одноименной трагедии Гете (фильм-призер 68-го Венецианского кинофестиваля), и "Солнце", историческую драму о жизни японского императора Хирохито в последние дни Второй мировой войны. Также был презентован копродукционный проект, который сейчас находится в разработке, - "Последние времена", военная драма "Полет" о расставании двух близнецов, мечтающих стать военными летчиками, фильм-фантазия "Мелодия струнного дерева" и другие.

12. Sputnik Vostok Production представила фильм "Земля Эльзы" по одноименной пьесе Ярославы Пулинович. Также на Marche du Film компания заявила новый семейный приключенческий фильм "Солнце на вкус". Это копродукция России и Узбекистана, картина снимается при поддержке Министерства культуры РФ совместно с Узбеккино.

13. Релизом фильма "Купе номер шесть" (режиссер Юхо Куосманен), получившего Гран-при в основном конкурсе Каннского фестиваля, займется Sony Pictures Classics - компания будет представлять фильм в Северной и Латинской Америке, Восточной Европе, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

Тем временем

Права на фильм "Петровы в гриппе" были проданы компанией Charades Productions (Франция) более чем в 20 стран мира - об этом писала "РГ". В числе российских проектов, представленных на Marche Du Film, были также два проекта компании Leos Film, созданной в 2017 году режиссером Валерией Гай Германикой, - документальный фильм о российском бойце MMA Александре Емельяненко, а также художественный фильм "Нур", повествующий о женщине, вернувшейся в Москву во время локдауна весной 2020 году и вынужденной делить свой дом с киргизскими мигрантами.

В рамках Marche du Film, на онлайн питчинг-сессии Таллиннского кинофестиваля Black Nights, были представлены два совместных проекта. Продюсер Денис Ковалевский презентовал фильм "Накануне" (копродукция Россия-Франция при поддержке Министерства культуры РФ и фонда "КИНОПРАЙМ"). А также - анимационный проект производства Эстония-США-Россия "Пиноккио и живая вода".

Кроме того, в секции документальных фильмов Cannes Docs был представлен российский проект, работа над которым близка к завершению - "Список фрау Шиндлер". Фильм снимался в Германии, Чехии, Польше, Израиле, Австралии.

В рамках Short Film Corner (индустриальной программы, посвященной короткометражному кино) кинорынка Marché du Film первое российское агентство по дистрибуции российского короткометражного кино VOSTOK представило 8 самых титулованных российских короткометражных фильмов последних двух лет из своего обширного каталога: "Сера", "Показалось", "Год белой луны", "Голый", "Золотые пуговицы", "Мамины волосы", "Катя", "Хозяйка медной горы". Фильмы добавлены в медиатеку Каннского кинорынка, которая позволяет официальным участникам посмотреть их онлайн в течение полугода с начала Marché du Film.