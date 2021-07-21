В Китае представили УАЗ "Хантер" за 1,8 млн рублей

Старый добрый УАЗ "Хантер", как выяснилось, продается на самом большом авторынке мира - в Китае. Цена далеко не современного автомобиля - а уж по местным меркам и подавно - составляет ни много ни мало 24 тысячи долларов. То есть, около 1,8 млн рублей. Очевидно, этой модели бестселлером в Поднебесной не стать, но интерес она вызывает. Как минимум у блогеров.

В канале cnauto99 в Instagram появился видеоролик из китайских соцсетей, авторы которого задорно рассказывают о российской машине своей аудитории.

Любопытно, что технические особенности автомобиля раскрывает девушка. Ей, конечно, было непросто продавить педаль сцепления, чтобы включить первую передачу, но она справилась. Не смутили автоледи и аскетичные приборы на передней панели, которые больше подошли бы чисто военной технике. Молодой человек в основном представлял себя в роли героя компьютерной игры с "Хантером", скриншоты которой перемежались непосредственно с кадрами обзора. Перевода на русский в ролике нет, но заливистый закадровый смех намекает, что без иронии здесь не обошлось.

Владелец паблика в своем посте отметил, что, учитывая многомиллиардное население Китая, на местном авторынке хватит места и для таких ретро-автомобилей. Однако в комментариях, особенно на русском языке, продажи УАЗа в КНР вызвали немало критики.

"Ооо, зачем он вам в Китае? 50 лет выпускают без особых изменений, Great Wall сделал рывок, а за УАЗ просто стыдно", - написал пользователь sergeishvargalov.

"Любителям бездорожья не нужны высокие технологии или красивый внешний вид", - отметил в ответ топикстартер.

Напомним, официально УАЗ не работает в Китае, но попытки выйти на этот рынок компания предпринимала еще в 2017 году. Ранее "РГ" публиковала видео из автосалона в КНР, в котором была представлена легендарная "Буханка" за 1,83 млн рублей.

В России стоимость УАЗ "Хантер" начинается от 917 тысяч рублей. Самая дорогая версия обойдется в 1 178 900 рублей.