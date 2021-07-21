В Витебске показали мультфильмы Союзного государства

Во дворике Витебского центра современного искусства открылся уличный синематограф. Это кинотеатр под открытым небом, где показывают картины "Беларусьфильма". Во время "Славянского базара в Витебске" во дворике показали "Приключения Буратино" Леонида Нечаева, созданного на киностудии "Беларусьфильм" в 1975 году, с Роланом Быковым и Еленой Санаевой в главных ролях и мультфильмы из проекта "Сказки старого пианино", удостоенного премии Союзного государства в области литературы и искусства за 1919-20 годы.

Музей "Витебский центр современного искусства" - открытое пространство и включает музей ВХУТЕМАСа на улице Шагала, 5, где преподавали и жили Марк Шагал и Казимир Малевич, родоначальники советского авангарда.

"Сказки старого пианино" - транснациональный проект, в котором участвовали представители разных стран. Фильм "Чайковский. Элегия" снимали в Англии. Эпизод о Моцарте создан в США. Музыкальные биографии Шумана и Баха, Прокофьева и Шопена создавали режиссеры из Беларуси. Фильм о Дебюсси подготовлен в России.

"Людвиг ван Бетховен" получил первый приз на фестивале в Португалии в 2007 году - за лучший телевизионный сериал; Гран-при в 2008 году в Требоне в Чехии, фильм отмечен и на фестивале в Хиросиме в 2008 году.

Продюсер проекта Ирина Марголина родилась в крошечном городке Рославле, неподалеку от границы с Беларусью, ее отец - из Минска.

- Мы были бы рады, если бы эти мультфильмы демонстрировались в школах и музеях, - говорит Ирина. - Кстати, Лувр показывал детям наш цикл. Фильм про Бетховена выполнен на песке, история Вивальди - живописью на фольге, в мультфильме о Шумане использовалась компьютерная графика. Озвучивали мультфильмы Евгений Миронов, Борис Плотников, Игорь Костолевский, Тимоти Далтон...

Рисованный фильм "Иоганн Штраус" создан в 2015 году. Действие разворачивается в Вене - театральной столице мира. Вена также была домом великой музыкальной династии Штраусов. Режиссер- белорусска Елена Петкевич, сценарист и продюсер Елена Марголина из студии М.И.Р.

Кстати, совсем недавно студия М.И.Р в Деловом и культурном центре Посольства Республики Беларусь в Москве показала новую работу "Детский альбом" в смешанной анимационной технике, которую презентовала на 43-м Московском международном кинофестивале. Это опять совместное производство студии М.И.Р. с национальной киностудией "Беларусьфильм".