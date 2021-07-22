По оценкам экспертов, к 2026 году более половины продаваемых во всем мире автомобилей будут электрическими.

Ряд автопроизводителей уже объявили о своих планах отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Так, Jaguar планирует перейти на электротягу к 2025 году, Volvo - к 2030-му, Mercedes-Benz и Audi - в ближайшие 20 лет. Параллельно идет активное развитие беспилотных автомобилей, которые представляют транспортные модули, оснащенные чем угодно, но только не рулем и педалями. Когда мировые тренды на экологичность и интеллект захватят российский авторынок и насколько к этому будут готовы наши соотечественники? Об этом рассказал генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский.

Бурный рост электротранспорта на дорогах Москвы и других крупных городов возможен благодаря ряду мер господдержки отрасли. В первую очередь это действующие на территории ЕАЭС нулевые пошлины на ввоз новых электромобилей. Впрочем, с 2022 года эта норма утратит силу, а покупателям электрокаров придется заплатить дополнительно 15 процентов стоимости автомобиля. С этой точки зрения сложно представить лучшее время для приобретения электромобиля, чем вторая половина нынешнего года. Однако отказ от нулевых пошлин на ввоз новых ТС подстегнет продажи экотранспорта с пробегом.

Правительство предпринимает ряд других мер, поддерживающих автовладельцев. Минпромторг планирует установить для автопроизводителей планку продажи "зеленых" автомобилей (на газе, электричестве или водороде) уже к 2030 году. Правда, как будет работать такой механизм, пока не до конца понятно. Ведь при выборе между электромобилем и привычным авто владелец обращает внимание на множество факторов. И не последнюю роль играет инфраструктура.

"Так, только в Москве сегодня насчитывается более 1100 бензиновых заправок. И всего лишь около 100 станций зарядки для электромобилей. Согласно проекту столичного дептранса, их количество уже к 2023 году должно составить около 600. Однако плюсом электромобиля становится и то, что его можно заряжать от обычной розетки 220 вольт, но такая процедура занимает до 25 часов. Другой вариант - организовать собственную зарядную станцию на загородном участке. Некоторые владельцы электрокаров выбирают именно этот путь", - подчеркивает Андрей Ольховский.

Вторая половина нынешнего года - лучшее время для покупки электромобиля

С другой стороны, минэкономразвития обещает субсидировать строительство электрозаправок, компенсируя владельцам до половины их стоимости (это примерно 3,5 миллиона рублей), и частично покрывать расходы на подключение к электросети (700-800 тысяч рублей).

Еще одной мерой поддержки, по словам эксперта, должна стать компенсация 25 процентов цены электромобиля. Однако распространяться эта норма будет пока что только на модели стоимостью до 2,5 миллиона рублей, произведенные исключительно в России. Очевидно, что таким шагом инициатор программы - министерство экономического развития - стремится стимулировать локализацию производства зарубежных электрокаров в нашей стране или выпуск отечественного "зеленого" транспорта.

Однако сегодня сложно найти модель электрокара, которая отвечала бы таким условиям. Впрочем, совершенствование технологий и локализация производства будут способствовать снижению цен.

Кроме того, локализация позволяет предотвратить сложности, связанные с нехваткой комплектующих, уверен Ольховский. С этим вопросом владельцы американских электрокаров из России в полной мере столкнулись в 2019-2020 годах. Для того чтобы отремонтировать электрокар из США, в ряде случаев его приходилось везти в Финляндию. Стоит ли говорить, что подобная процедура в условиях закрытых границ была крайне затратной для владельца. Поэтому в нынешних условиях локализацию производства можно считать одним из способов, позволяющих не только решить проблему с комплектующими, но и помочь расширить сеть сервисных центров разных брендов, которые продаются в РФ.

Важно продумать механизм "общения" беспилотного автомобиля с инспекторами дорожного движения, которые приедут на место в случае ДТП

Дополнительными стимулами для покупки электромобиля становятся льготы его владельцам, например, бесплатная парковка. Кроме того, постоянно вносятся инициативы о разрешении электрокарам передвигаться по выделенным полосам и по платным дорогам бесплатно. Такие меры позволили еще увеличить на российских трассах долю электротранспорта, которая уже к 2030 году, согласно концепции минэкономразвития, должна составить не менее 10 процентов.

Но если тренд на электромобили уже давно ощущается в крупнейших городах России, то развитие умного транспорта пока идет не так динамично. И одна из главных причин - устаревшая нормативно-правовая база. "Россия подписала Венскую конвенцию 1968 года - документ, стандартизирующий правила движения и определяющий базовые характеристики транспорта, который передвигается по дорогам общего пользования. Среди прочего конвенция регламентирует обязательное наличие руля, педалей и водителя, который управляет транспортным средством. И эта норма становится существенной преградой на пути развития беспилотного транспорта. Именно поэтому в 2021 году Россия совместно с Бельгией, Швеций, Швейцарией и рядом других европейских стран инициировала пересмотр Венской конвенции. Если документ будет изменен, то нововведения вступят в силу через 1,5-2 года, и беспилотные автомобили будут официально признаны участниками движения", - рассказывает Андрей Ольховский.

Кроме изменения в Венской конвенции требуется создать и собственную нормативную базу, регламентирующую использование ИИ на дорогах. При использовании термина "беспилотники" важно уточнять, о каком типе транспортного средства идет речь. Могут иметься в виду концепт-кары, такие как Volvo 360c или BMW iNEXT, которые полностью работают на электрической тяге, не предусматривают наличия руля и педалей, передвигаются абсолютно автономно, а человек выполняет в них лишь одну роль - пассажира. С другой стороны, речь может идти о серийных автомобилях мировых брендов, на которые установлен комплект оборудования для передвижения в режиме "беспилотного транспорта". Такие авто периодически требуют вмешательства в процесс вождения со стороны человека.

Но сейчас в дорожном законодательстве остается неясным ряд положений, связанных с автомобилями, управляемыми ИИ, добавляет эксперт. Если такое транспортное средство попадает в ДТП, кто несет ответственность: компания-производитель, вендор, установивший на нее оборудование для автономного использования, или оператор? Наконец, если представить, что автомобиль полностью автономен, важно продумать механизм взаимодействия с инспекторами дорожного движения, которые приедут на место в случае ДТП.

69 процентов транспортных средств в мире к 2023 году смогут "общаться" друг с другом

Уже сегодня на дорогах общего пользования проходят эксперименты с эксплуатацией умных автомобилей, но с присутствием в салоне инженера, который может оперативно вмешаться в ситуацию. После проведения испытаний и обработки информации правительство планирует в отдельных субъектах "создать условия" для допуска на дороги автомобилей, которые будут передвигаться без водителя. Ранее предполагалось, что тестирование автономного транспорта станет возможным уже в 2021 году, а эксперимент по использованию беспилотников продлится до 2022 года.

Российские компании включились в гонку по созданию автомобилей с ИИ и начали тестировать разработки на собственных полигонах. Ряд компаний ведут разработки беспилотных грузовиков отечественной сборки, а к 2022 году планируется создать специализированный полигон для тестирования беспилотных авто. Локация предусматривает 20 километров трассы, имитирующих различные ситуации на дороге. Также на полигоне будут установлены элементы системы "умный город", с которыми станет взаимодействовать тестируемый автомобиль.

По прогнозам экспертов, к 2023 году 69 процентов ТС смогут "общаться" друг с другом. Усовершенствование таких технологий поможет ускорить внедрение ИИ на российских дорогах. Однако важным фактором, стимулирующим данный процесс, становится развитие высокоскоростного интернета. "Это особенно важно, когда автомобили взаимодействуют друг с другом или с системой "умный город" для получения информации о ситуации на дороге. Конечно, некоторые машины уже обладают автономными модулями, которые позволяют работать и без соединения, например, если автомобиль находится в тоннеле. Но все же разработчики полностью автономных авто рассчитывают, что их ТС будет иметь доступ к Сети и быстро обмениваться данными с остальными элементами дорожной инфраструктуры", - резюмирует Андрей Ольховский.