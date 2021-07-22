Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 21 июля 2021 года № 55-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 12.07.2021 № 51-пг) следующие изменения:

1) дополнить пунктами 5.6, 5.7 следующего содержания:

"5.6. Граждане, достигшие возраста 18 лет, прибывающие на территорию Ненецкого автономного округа, обязаны предоставить на пунктах контроля аэропорта г. Нарьян-Мара, посадочных площадок с. Нижняя Пеша, с. Ома, с. Несь, на причалах в г. Нарьян-Маре один из следующих документов:

1) справку, выданную медицинской организацией, подтверждающую отрицательный результат исследования ПЦР на РНК SARS-CoV-2. Дата забора материала для проведения исследования не должна превышать 72 часа до момента прибытия на пункт контроля на территории Ненецкого автономного округа;

2) сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержденный QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (сертификат о прохождении полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19));

3) сертификат о перенесенном не более 6 календарных месяцев назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденный QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (сертификат о перенесенном заболевании COVID-19).

5. 7. Обязать граждан, достигших возраста 18 лет и прибывающих на территорию Ненецкого автономного округа, у которых отсутствуют документы, указанные в пункте 5.6 настоящего постановления, соблюдать режим самоизоляции сроком 14 календарных дней с дня прибытия на территорию Ненецкого автономного округа.";

2) пункт 6 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения в медицинских организациях государственной и частной систем здравоохранения.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автонономного округа А.А.Блощинский







